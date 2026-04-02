Tensión entre Irán y EUA afecta infraestructura y tecnológicas

La tensión entre Estados Unidos e Irán alcanzó un nuevo punto crítico tras una serie de ataques que evidencian la nula intención de ambas partes por desacelerar la violencia del conflicto en Medio Oriente.

En primera instancia, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró públicamente la destrucción de una de las infraestructuras más importantes de Irán, mientras que Teherán respondió con ataques dirigidos a empresas tecnológicas clave de origen estadounidense.

El mandatario afirmó que fuerzas bajo su mando fueron responsables del colapso del puente colgante B1, considerado uno de los más altos y costosos del país, con una altura de 136 metros y una inversión cercana a los $400 millones de dólares. La estructura, ubicada entre Teherán y Karaj, se desplomó tras ser impactada en su sección central, generando una densa columna de humo visible a varios kilómetros.

De acuerdo con medios estatales iraníes, el ataque dejó al menos ocho personas muertas y cerca de un centenar de heridos.

Imágenes difundidas posteriormente mostraron un daño estructural severo que prácticamente inutiliza el puente, considerado un símbolo reciente del desarrollo de infraestructura en el país.

A través de su plataforma Truth Social, Trump advirtió que este ataque podría ser solo el inicio de una ofensiva mayor si Irán no accede a negociar el fin de la guerra, conflicto que ya suma varias semanas.

“El puente más alto de Irán se viene abajo, para no ser usado nunca más. ¡Mucho más por venir! ¡ES HORA DE QUE IRÁN LLEGUE UN ACUERDO ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE Y NO QUEDE NADA DE LO QUE TODAVÍA PODRÍA CONVERTIRSE EN UN GRAN PAÍS!", dijo Trump

Irán responde con ataques a terreno tecnológico y económico

En paralelo, Irán ejecutó una respuesta que amplía el conflicto al terreno tecnológico y económico. La Guardia Revolucionaria anunció ataques contra centros de datos vinculados a empresas estadounidenses, específicamente instalaciones de Oracle en Dubái y Amazon en Baréin.

Estas acciones forman parte de una estrategia de represalia anunciada previamente por Teherán, que incluye una lista de corporaciones consideradas objetivos potenciales. Entre ellas destacan gigantes como Microsoft, Apple, Google, Meta e Intel, además de firmas del sector financiero, industrial y aeroespacial.

El cuerpo militar iraní acusó a estas compañías de colaborar indirectamente en operaciones militares mediante el uso de tecnologías avanzadas, particularmente en inteligencia artificial y análisis de datos.

Asimismo, lanzó advertencias tanto a empleados como a civiles que se encuentren cerca de estas instalaciones, instándolos a evacuar por razones de seguridad.

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