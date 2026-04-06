Bombardeo alcanza universidad en Irán y daña campus

La guerra en Medio Oriente volvió a golpear al ámbito académico con un ataque que evidencia cómo el conflicto ha desbordado los objetivos militares tradicionales.

La Universidad Tecnológica Sharif fue blanco de un bombardeo atribuido a fuerzas de Israel y Estados Unidos durante la madrugada, dejando severos daños en infraestructura clave del campus, aunque sin víctimas mortales confirmadas hasta el momento.

El ataque impactó áreas estratégicas como la Facultad de Ingeniería Civil, centros de investigación en nanotecnología y medio ambiente, así como instalaciones eléctricas, además de una estación de gas cercana a una mezquita universitaria, lo que obligó a suspender el suministro en la zona como medida preventiva.

Ubicada en Teherán, la universidad se encuentra en una de las principales arterias de la capital, lo que provocó una rápida movilización de equipos de emergencia para contener los daños, retirar escombros y restablecer la circulación en la avenida Azadi.

Desde el gobierno iraní, el vicepresidente primero Mohammad Reza Aref calificó el ataque como un acto de “locura”, responsabilizando directamente al presidente estadounidense Donald Trump por el uso de bombas antibúnker en un espacio educativo.

El episodio se inscribe en una escalada más amplia: según autoridades iraníes, más de 30 universidades han sido alcanzadas desde el inicio de la ofensiva el pasado 28 de febrero, lo que refuerza la percepción de que la guerra no solo impacta infraestructura estratégica, sino también espacios civiles y de formación, ampliando su costo humano y simbólico.

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