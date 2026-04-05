Irán advierte a Trump de arrastrar a EUA al infierno por amenazas

Irán advirtió este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sus movimientos “imprudentes” están arrastrando a Estados Unidos a un “infierno viviente”.

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, ratificó la postura de Irán a través de redes sociales.

“Tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insistes en seguir las órdenes de Benjamin Netanyahu”.

Qalibaf fue tajante al señalar a Trump que no obtendrá nada "mediante crímenes de guerra”. Subrayó que “la única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”.

Sus advertencias llegaron horas después de que Trump amenazara de nuevo con desatar “el infierno” en Irán si no se cumplen sus exigencias antes del martes, cuando vence el ultimátum fijado por Washington para el desbloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

El cierre del estrecho de Ormuz por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Medio Oriente.

Trump amenaza con desatar infierno en Irán ante bloqueo de Ormuz

Ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo su amenaza de desatar "el infierno" en Irán con ataques a sus infraestructuras el próximo 7 de marzo.

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que llevaría a cabo estas futuras agresiones, luego de extender el ultimátum hasta el 6 de abril.

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