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Internacional

TikTok enfrenta demanda en Florida por seguridad infantil

La demanda busca una orden judicial que obligue a la plataforma, propiedad de ByteDance, a realizar cambios para cumplir con la ley

  • 15
  • Junio
    2026

El fiscal general de Florida demandó este lunes a TikTok alegando que está violando la ley estatal que prohíbe a las plataformas de redes sociales permitir que los niños menores de 14 años creen cuentas.

En la demanda, presentada ante un tribunal estatal del condado de St. Lucie, Florida, el fiscal general James Uthmeier, republicano, acusó a la red social de violar la ley al permitir que usuarios menores de edad accedan a la plataforma y de tergiversar la cantidad de contenido violento o sexual al que pueden estar expuestos los usuarios jóvenes.

Fiscal acusa a la plataforma de engañar a los padres

"TikTok engaña deliberadamente a los padres y permite que los niños estén expuestos a contenido dañino e inapropiado, en clara violación de la ley de Florida", declaró Uthmeier en un comunicado. "No toleramos a las empresas que priorizan las ganancias sobre la seguridad de los niños".

La demanda busca una orden judicial que obligue a la plataforma, propiedad de ByteDance, a realizar cambios para cumplir con la ley, así como una indemnización por daños y perjuicios, según consta en la documentación presentada.

Un portavoz de TikTok declaró que la compañía ha estado en contacto con el fiscal general y ha informado a los usuarios menores de 14 años en Florida que sus cuentas serán suspendidas. La compañía continúa actualizando su plataforma en Florida en respuesta a la ley estatal, añadió el portavoz.

"Estamos evaluando la queja del estado y estamos preparados para defender nuestro sólido historial en materia de seguridad menor", añadió.

La plataforma enfrenta litigios en varios estados

Actualmente, TikTok se enfrenta a demandas de más de 25 fiscales generales estatales de todo el país por alegar que está diseñada para ser adictiva para los usuarios jóvenes, lo que provoca una crisis de salud mental entre niños y adolescentes. La mayoría de las demandas se han presentado al amparo de las leyes estatales de protección al consumidor.


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