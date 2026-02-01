Donald Trump confirma que India comprará petroleo a Venezuela

El presidente de EUA, Donald Trump, informó que su administración alcanzó un acuerdo con la India para que ese país asiático adquiera petróleo venezolano, luego de que el sector energético de Venezuela fuera abierto a la participación internacional tras la captura de Nicolás Maduro.

Durante una declaración a medios realizada a bordo del avión presidencial Air Force One, Trump señaló que la India dejará de importar crudo iraní y optará por el venezolano como parte del nuevo entendimiento entre ambas naciones. De acuerdo con el mandatario, el acuerdo ya se encuentra cerrado y contempla la entrada de empresas indias al mercado petrolero de Venezuela.

India redefine su estrategia de importación energética

La India figura entre los principales compradores de petróleo ruso, una relación comercial que ha generado tensiones con Washington en el contexto de posibles medidas arancelarias impulsadas por EUA. En ese escenario, Nueva Delhi ha comenzado a diversificar sus fuentes de suministro energético, con el objetivo de reducir riesgos comerciales y financieros.

Trump indicó que el ingreso de la India al mercado petrolero venezolano forma parte de este proceso de reconfiguración. El mandatario añadió que el nuevo esquema permitirá a Venezuela colocar su crudo en mercados asiáticos bajo un marco distinto al que existía previamente.

Apertura del sector petrolero venezolano

En paralelo, el Parlamento de Venezuela, con mayoría chavista, aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La modificación legal busca facilitar la inversión privada y extranjera en la industria petrolera, en medio de las presiones económicas y diplomáticas de EUA.

La reforma contempla cambios en los esquemas de participación y operación dentro del sector energético, con el objetivo de atraer capital internacional y reactivar la producción de crudo.

Contactos diplomáticos entre Venezuela e India

Un día antes del anuncio de Trump, el primer ministro de la India, Narendra Modi, sostuvo una llamada telefónica con Delcy Rodríguez. Durante la conversación, ambas partes acordaron profundizar la cooperación energética, así como explorar nuevos mecanismos de colaboración bilateral en materia petrolera.

Fuentes diplomáticas y del sector energético indicaron que el gobierno indio busca establecer un corredor seguro para la compra de petróleo venezolano, que permita el traslado y la comercialización del crudo sin enfrentar sanciones internacionales.

China mantiene posibilidad de participación

Al ser cuestionado sobre la relación petrolera entre China y Venezuela, Trump afirmó que el país asiático también podría integrarse al mercado venezolano bajo el nuevo esquema. Según el presidente de EUA, cualquier nación interesada en adquirir crudo venezolano sería considerada dentro de este proceso de apertura.

