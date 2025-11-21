Cerrar X
Internacional

Tiroteo en Florida deja una mujer policía fallecida y otro herido

El agente fallecido contaba con más de 25 años de servicio dentro de la institución, según informó el alguacil del condado

Autoridades informaron este viernes que una mujer policía perdió la vida y otro resultó herido a causa de un tiroteo reportado en una vivienda al sur de Florida.

De acuerdo con la autoridad local, el incidente ocurrió cuando tres agentes ingresaron a una vivienda, en la que el responsable desenfundó el arma y comenzó a dispararles de manera indiscriminada. 

Según el portavoz de la oficina del alguacil del condado de Indian River, una de los agentes fue asesinada durante el "acto de servicio", mientras que otro se encuentra en estado crítico tras recibir un impacto de bala en el hombro y el último se reportó ileso.

El agresor, identificado como Michael Halberstam, es hijo de la propietaria de la casa, que había llamado a la Policía para que desalojaran a su descendiente de la vivienda.

De acuerdo con las autoridades, el agresor resultó herido en estas acciones. En tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que las autoridades investigan junto con los elementos locales para el deslinde de responsabilidades.


