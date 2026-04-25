Atentado en Vía Panamericana deja siete muertos en Colombia

Al menos siete personas murieron y 17 más resultaron heridas tras un atentado con explosivos en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia.

El ataque ocurrió en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde fue detonado un artefacto explosivo que impactó directamente a vehículos que transitaban por la zona.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, calificó el hecho como un “ataque indiscriminado contra la población civil”.

De acuerdo con reportes preliminares, la explosión dejó siete civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad, además de causar la destrucción de un tramo de la vía y daños en varios vehículos.

Operativo y atención a heridos

Equipos de emergencia y fuerzas de seguridad fueron desplegados en la zona para atender a los lesionados y asegurar el área, mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la autoría del atentado, aunque iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El ataque vuelve a evidenciar la compleja situación de seguridad en esta región del suroeste colombiano, donde persisten hechos de violencia que afectan a la población civil.

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