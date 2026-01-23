Tormenta invernal en EUA provoca cancelación de vuelos y clases

Una tormenta invernal continúa provocando afectaciones generalizadas en EUA debido a frío extremo, nevadas intensas y formación de hielo, con impactos en transporte, educación, carreteras y suministro eléctrico. El fenómeno ha activado alertas meteorológicas en 42 de los 50 estados, con más de 200 millones de personas bajo algún tipo de advertencia.

Alcance de la tormenta invernal en EUA

De acuerdo con reportes meteorológicos, la tormenta avanza desde la costa de California hacia el centro y el este del país, cubriendo regiones como las Montañas Rocosas, las Llanuras y amplias zonas del medio oeste. Autoridades prevén una combinación de lluvia helada y fuertes nevadas que podría generar una acumulación significativa de hielo.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que estas condiciones pueden provocar cortes prolongados de energía eléctrica, daños en infraestructura y condiciones de viaje peligrosas. Pronósticos indican temperaturas inferiores a los -18 grados centígrados en diversas regiones.

Vuelos cancelados y retrasados por condiciones climáticas

El transporte aéreo es uno de los sectores más afectados. Datos de FlightAware señalan que hasta el 23 de enero se registraron 17 mil 430 vuelos retrasados y 962 vuelos cancelados, de los cuales 544 correspondieron a trayectos dentro, hacia o desde EUA.

Autoridades aeroportuarias y aerolíneas recomendaron a los viajeros verificar el estatus de sus vuelos, debido a que las condiciones meteorológicas continúan cambiando y podrían generar nuevas afectaciones.

Suspensión de clases en distintos estados

El impacto del frío extremo también alcanzó al sector educativo. Distritos escolares optaron por cancelar clases presenciales o implementar modalidades en línea para reducir riesgos.

Entre las entidades con suspensiones se encuentran Illinois, Minnesota, Texas, Ohio, Nebraska, Kansas y Missouri. Las autoridades educativas indicaron que las decisiones se toman a nivel distrital, por lo que recomendaron consultar los canales oficiales de cada escuela.

Cierres de carreteras y alertas de viaje

La nieve y el hielo han generado cierres parciales y totales de carreteras, así como advertencias para conductores. Entre los estados con mayores afectaciones se encuentran Arizona, Texas, Louisiana, Misisipi, Alabama, Georgia, Ohio, Missouri, Tennessee, Virginia, Maryland, Pensilvania y Washington D.C..

Las autoridades recomendaron evitar traslados innecesarios y mantenerse informados sobre el estado de las vialidades.

Cortes de energía eléctrica en aumento

La tormenta ha provocado interrupciones en el suministro eléctrico en estados como Texas, Illinois, California, Arkansas, Louisiana y Misisipi. Dependencias federales advirtieron que los cortes podrían extenderse a otras regiones conforme avance el fenómeno, especialmente durante las noches.

Comentarios