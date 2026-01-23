Así es la flota armada que envió EUA a Medio Oriente

El Pentágono movilizó activos militares estratégicos hacia Oriente Medio, incluido el grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln y tres destructores.

Este movimiento, que suma aproximadamente 5,700 soldados a la región, responde a las advertencias del presidente Donald Trump sobre posibles ataques contra Irán si el régimen continúa la represión mortal contra manifestantes.

Movimientos estratégicos y advertencias

Trump afirmó que la flota se despliega "por si acaso", aunque advirtió que cualquier intervención militar superaría en magnitud a los ataques realizados el año pasado contra sitios nucleares iraníes.

Aunque el mandatario mencionó una supuesta detención de ejecuciones masivas por parte de Teherán, la fiscalía iraní ha desmentido dicha información, manteniendo la tensión en niveles críticos.

El despliegue actual incluye:

Fuerza Naval: El portaaviones Lincoln en el Océano Índico, uniéndose a destructores y barcos de combate en el Golfo Pérsico y Bahréin.

Fuerza Aérea: Presencia de cazas F-15E Strike Eagle estadounidenses y aviones Typhoon del Reino Unido en Qatar.

Logística: Un incremento masivo en vuelos de aviones militares de carga hacia la zona.

Contexto de la crisis en Irán

Desde diciembre, Irán enfrenta protestas nacionales por el colapso económico. La respuesta del régimen ha sido una represión que, según activistas, ha dejado más de 5,000 muertos y 27,000 detenidos.

Teherán ha prometido juicios rápidos y ejecuciones, advirtiendo una "respuesta decisiva" ante cualquier intervención de Estados Unidos o Israel.

Esta escalada se produce meses después de que el portaaviones Gerald R. Ford fuera trasladado al Caribe para presionar al régimen venezolano, dejando un vacío que ahora Washington busca llenar rápidamente ante la inestabilidad en el Golfo.

