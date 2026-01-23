Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Portaaviones_82c7b8849c
Internacional

Así es la flota armada que envió EUA a Medio Oriente

Este movimiento, que suma aproximadamente 5,700 soldados a la región, responde a las advertencias del presidente Donald Trump sobre posibles ataques contra Irán

  • 23
  • Enero
    2026

El Pentágono movilizó activos militares estratégicos hacia Oriente Medio, incluido el grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln y tres destructores.

Este movimiento, que suma aproximadamente 5,700 soldados a la región, responde a las advertencias del presidente Donald Trump sobre posibles ataques contra Irán si el régimen continúa la represión mortal contra manifestantes.

Movimientos estratégicos y advertencias

Trump afirmó que la flota se despliega "por si acaso", aunque advirtió que cualquier intervención militar superaría en magnitud a los ataques realizados el año pasado contra sitios nucleares iraníes.

Aunque el mandatario mencionó una supuesta detención de ejecuciones masivas por parte de Teherán, la fiscalía iraní ha desmentido dicha información, manteniendo la tensión en niveles críticos.

inter-iran.jpg

El despliegue actual incluye:

  • Fuerza Naval: El portaaviones Lincoln en el Océano Índico, uniéndose a destructores y barcos de combate en el Golfo Pérsico y Bahréin.

  • Fuerza Aérea: Presencia de cazas F-15E Strike Eagle estadounidenses y aviones Typhoon del Reino Unido en Qatar.

  • Logística: Un incremento masivo en vuelos de aviones militares de carga hacia la zona.

Contexto de la crisis en Irán

Desde diciembre, Irán enfrenta protestas nacionales por el colapso económico. La respuesta del régimen ha sido una represión que, según activistas, ha dejado más de 5,000 muertos y 27,000 detenidos.

Teherán ha prometido juicios rápidos y ejecuciones, advirtiendo una "respuesta decisiva" ante cualquier intervención de Estados Unidos o Israel.

Esta escalada se produce meses después de que el portaaviones Gerald R. Ford fuera trasladado al Caribe para presionar al régimen venezolano, dejando un vacío que ahora Washington busca llenar rápidamente ante la inestabilidad en el Golfo.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

G_Yvtn_H_Xw_A_Aj_Mtt_2e6d6ad463
Tormenta invernal provoca temperaturas de -55° en Canadá
AP_26024566988593_b89be1cf93
EUA presiona a Israel para avanzar a fase dos del alto al fuego
inter_alex_pretti_mineapolis_5ef838e539
Identifican a hombre abatido por agentes federales en Mineápolis
publicidad

Últimas Noticias

Nieve_frio_Chihuahua_5bfb89bb3b
Sierra de Chihuahua se tiñe de blanco por intensas nevadas
G_Yvtn_H_Xw_A_Aj_Mtt_2e6d6ad463
Tormenta invernal provoca temperaturas de -55° en Canadá
Whats_App_Image_2026_01_24_at_5_47_56_PM_388d03d65d
Asesinan a golpes a mujer en colonia Mitras Poniente en García
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
publicidad
×