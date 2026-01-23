Podcast
Internacional

Imponen fianza de $1mdd por secuestro y tiroteo en Mission, Texas

El sospechoso del ataque enfrenta cargos por robo agravado y secuestro agravado, con una fianza total de un millón de dólares

  • 23
  • Enero
    2026

José Israel García II fue vinculado al secuestro de un empresario y a un tiroteo registrado en Mission, Texas.

El sospechoso enfrenta cargos por robo agravado y secuestro agravado, con una fianza total de un millón de dólares.

Durante el incidente, otro sospechoso resultó gravemente herido, mientras que un oficial fue lesionado y dado de alta horas después.

La víctima, un empresario del Valle del Río Grande, intentaba retirar $100 mil dólares en un banco cuando ocurrió el ataque.

Los hechos sucedieron el miércoles por la tarde, cuando policías acudieron a un banco y fueron recibidos a balazos desde un vehículo blanco.


Comentarios

