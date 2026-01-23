Podcast
Escena

Rendirán homenaje a Juan Gabriel en la Arena Monterrey

El homenaje, que entrelaza la elegancia de la música académica con el sentimiento de la canción popular de uno de los mayores compositores de la historia

  • 23
  • Enero
    2026

Tras el rotundo éxito de su primera edición, el espectáculo “El Divo” regresa a los escenarios este 2026, consolidándose ahora como una gira nacional que promete llevar la música del "Divo de Juárez" a un nivel de majestuosidad sin precedentes.

El homenaje, que entrelaza la elegancia de la música académica con el sentimiento de la canción popular, se presentará en los recintos más importantes del país durante el mes de mayo.

Un ensamble de primer nivel

Bajo la ejecución de la Orquesta Sinfónica Camerata Opus 11, el show no solo contará con arreglos sinfónicos diseñados exclusivamente para honrar el legado de Juan Gabriel, sino que también integrará:

  • Un Coro Sinfónico de gran potencia vocal.
  • La energía vibrante del mariachi en vivo.
  • Cantantes invitados que reinterpretarán los himnos que han marcado a generaciones.

"Es un homenaje concebido desde la emoción, diseñado para que el público pueda cantar y sentir cada letra en un formato único y profundamente cercano", destacan los organizadores.

Ya puedes comprar tus boletos

Para los fans en la Sultana del Norte, la espera terminó. La venta al público en general inicia formalmente este viernes 23 de enero a partir de las 14:00 horas.

Los puntos de venta autorizados incluyen el sitio web de www.superboletos.com, Taquillas de la Arena Monterrey, el Palacio de Hierro e Innovasport

Este evento se perfila como la cita obligada del año para quienes desean celebrar la vida y obra de uno de los compositores más grandes que ha dado México.


