Trasladan a deportado 'por error' a otra cárcel en El Salvador

Kilmar Ábrego García, quien fue deportado el mes pasado por Estados Unidos por lo que describió como un “error administrativo”, le dijo a un senador estadounidense que lo visitó que fue trasladado de una prisión salvadoreña de máxima seguridad a otra cárcel con mejores condiciones, una declaración hecha durante una reunión que el legislador estadounidense dijo que fue organizada por el gobierno del país centroamericano para que pareciera que estaba en un retiro.

El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, dijo este viernes que el salvadoreño, quien vivía en Maryland, le contó durante su encuentro el jueves que había compartido una celda con 25 prisioneros y que temía a muchos de los reclusos en la prisión conocida como CECOT antes de ser trasladado a otro reclusorio en Santa Ana, El Salvador.

El senador realizó una conferencia de prensa en el aeropuerto tras regresar al área metropolitana de Washington desde El Salvador. Estuvo junto a la esposa de Ábrego García, Jennifer, quien se secó las lágrimas mientras Van Hollen compartía algunos de los comentarios de su esposo sobre extrañar a su familia.

Sin embargo, el senador enfatizó repetidamente a los periodistas que el caso trasciende la cuestión del estatus migratorio de Ábrego García.

El caso se ha convertido en un punto de fricción en el debate migratorio en Estados Unidos. Los demócratas acusan al presidente Donald Trump de excederse en su autoridad, y los republicanos critican a los demócratas por defender a un hombre que Trump y funcionarios de la Casa Blanca afirman es miembro de la pandilla MS-13, a pesar de que no ha sido acusado de ningún delito relacionado con pandillas.

Más demócratas han dicho que volarán a El Salvador para propugnar por la liberación de Ábrego García, pero la presión partidista no ha dado resultados. Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se han empeñado en mantenerlo fuera de Estados Unidos, aun cuando varios funcionarios del gobierno republicano de Trump han calificado su deportación como un error y la Corte Suprema de Estados Unidos ha instado a la administración a facilitar su regreso.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dicho que Ábrego García “nunca volverá a vivir en Estados Unidos”.

Ante la reunión, Bukele publicó imágenes de Van Hollen con Ábrego García y dijo que el prisionero “tiene el honor de permanecer bajo la custodia de El Salvador”. Van Hollen dijo que un funcionario del gobierno salvadoreño colocó otras bebidas en la mesa con sal o azúcar en el borde para que pareciera que estaban bebiendo margaritas. Van Hollen dijo que ni él ni Ábrego García bebieron de los vasos, que en la foto publicada por Bukele estaban adornados con cerezas.

Now that he’s been confirmed healthy, he gets the honor of staying in El Salvador’s custody 🇺🇸🤝🏼🇸🇻 https://t.co/2xVt4SNOGn