Trump acepta alto al fuego por dos semanas para negociar con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó este martes un alto al fuego de dos semanas para negociar un acuerdo de paz con Irán.

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer su postura tras participar en una serie de conversaciones, donde enfatizó que se llegaría a un acuerdo si la Republica Islámica de Irán acepta reabrir el estrecho de Ormuz.

“Basándome en conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, y en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se envía esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. ¡Este será un ALTO EL FUEGO de doble vía!”, publicó

🚨 President Donald J. Trump makes a statement on Iran: pic.twitter.com/9mqTayL0Q3 — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Trump estableció una serie de plazos desde el inicio del conflicto en febrero pasado, amenazando con intensificar el conflicto, sólo para dar marcha atrás poco antes de que expire.

Según el presidente estadounidense, el gobierno iraní presentó una propuesta de diez puntos que Washington considera una base viable para avanzar en el diálogo.

Indicó además que ambas naciones han logrado consensos en la mayoría de los temas que históricamente generaban fricción, aunque el plazo de dos semanas será crucial para ultimar detalles y formalizar un acuerdo definitivo.

También señaló que este posible entendimiento no solo beneficiaría la relación bilateral, sino que contribuiría a la estabilidad en Medio Oriente. En ese contexto, afirmó que representa a Estados Unidos de América y, de manera más amplia, a los países de la región en este proceso.

La suspensión temporal de las hostilidades abre una ventana diplomática significativa en un conflicto de larga data, que podría acercarse a una resolución tras años de tensiones geopolíticas.

Irán anuncia negociaciones en Islamabad al presentar plan de paz de 10 puntos

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán confirmó que el alto el fuego con Estados Unidos de dos semanas, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

El comunicado del Consejo, presenta como una victoria de la República Islámica el acuerdo alcanzado al filo de que se venciera el ultimátum de Donald Trump contra Irán.

Según el mensaje, Irán presentó un borrador de acuerdo de diez puntos a Estados Unidos, a través de Pakistán, que luego confirmó a Teherán que la Casa Blanca había "aceptado estos principios como base de las negociaciones".

"En consecuencia, se decidió que Irán llevará a cabo negociaciones del más alto nivel con el lado estadounidense en Islamabad durante dos semanas, exclusivamente basadas en los principios".

El mensaje aclara que esto no significa "el fin de la guerra", que solo llegará cuando se acepten los diez puntos propuestos, y que las negociaciones servirán para "finalizar los detalles".

Estos son los 10 puntos del plan de Irán

Cese al fuego definitivo, no solo temporal y promesa de no agresión a futuro El control continuo de Irán sobre el estrecho de Ormuz Aceptación del enriquecimiento de uranio Levantamiento de todas las sanciones iniciales de EUA Levantamiento de todas las sanciones secundarias a nivel internacional Terminación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad. Revocación de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores Pago de compensación a Irán por parte de EUA e Israel por daños a sus infraestructuras Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región Fin de la guerra en todos los frentes de la región, incluyendo a Líbano

Fuentes aseguran que habrá un acuerdo EUA-Irán previo a ultimátum

Estados Unidos e Irán se encuentran negociando intensamente con la mediación de Pakistán y se espera que puedan cerrar un acuerdo en las próximas horas, antes de que expire el ultimátum estipulado por el presidente Donald Trump a Teherán, según informó la cadena CNN.

De acuerdo con una fuente en Pakistán, las negociaciones han entrado en una fase decisiva, con "buenas noticias" previstas en el corto plazo y contactos de alto nivel encabezados por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien ha asumido un rol central en la mediación.

Aquí te presentamos la nota completa: Fuentes aseguran que habrá un acuerdo EUA-Irán previo a ultimátum

- Con información de Diego Olivos -

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