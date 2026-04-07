Fuentes aseguran que habrá un acuerdo EUA-Irán previo a ultimátum

Estados Unidos e Irán se encuentran negociando intensamente con la mediación de Pakistán y se espera que puedan cerrar un acuerdo en las próximas horas, antes de que expire el ultimátum estipulado por el presidente Donald Trump a Teherán, según informó la cadena CNN.

De acuerdo con una fuente en Pakistán, las negociaciones han entrado en una fase decisiva, con "buenas noticias" previstas en el corto plazo y contactos de alto nivel encabezados por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien ha asumido un rol central en la mediación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que se encuentra en "negociaciones intensas" con Irán en estos momentos a cuatros horas de la fecha límite que dio para reabrir el estrecho de Ormuz.

En una llamada telefónica con una agencia de noticias estadounidense, el mandatario republicano aseguró que mantiene abiertas las negociaciones con Irán antes de que venza el plazo.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó a distintos medios locales que el mandatario conocía la propuesta y que emitiría una respuesta.

El primer ministro de Pakistán también pidió a Trump que extienda su ultimátum a Irán por dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.

Pakistán solicita a Trump extender el ultimátum dos semanas

El primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió este martes extender el ultimátum impuesto a Irán por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de redes sociales, el primer ministro pakistaní instó a Estados Unidos e Irán a avanzar de manera constante y decidida.

Aquí te presentamos la nota completa: Pakistán solicita a Trump extender el ultimátum dos semanas

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