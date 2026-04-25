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Internacional

Trump afirma que Irán mejoró su propuesta tras cancelar viaje

El presidente de Estados Unidos asegura que recibió una nueva oferta minutos después de frenar negociaciones en Pakistán

  • 25
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán presentó una nueva propuesta de negociación poco después de que cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán.

Lee aquí la nota completa: EUA cancela viaje a Pakistán tras retiro de Irán de negociaciones

Según Trump, la administración estadounidense recibió un documento mejorado apenas diez minutos después de suspender el traslado de sus negociadores, entre ellos Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes tenían previsto viajar a Islamabad para dialogar con representantes iraníes.

“Ofrecieron mucho, pero no lo suficiente”, declaró el mandatario, sin detallar los puntos de la propuesta.

Líneas rojas de Washington

El Gobierno estadounidense mantiene exigencias clave en las negociaciones, entre ellas:

  • Congelar durante 20 años el programa de enriquecimiento nuclear iraní
  • Compromiso de no desarrollar armas nucleares
  • Condiciones relacionadas con la seguridad en el estrecho de Ormuz

La cancelación del viaje se produjo después de que el canciller iraní, Abás Araqchí, abandonara Islamabad sin reunirse con los representantes estadounidenses, tras sostener encuentros con autoridades paquistaníes.

Araqchí ya había descartado previamente un diálogo directo con Washington.

También te puede interesar: EUA retira minas en el estrecho de Ormuz, afirma Trump

Trump también indicó que no ha considerado extender el alto el fuego declarado días atrás y afirmó que Estados Unidos mantiene una posición de ventaja en el conflicto.

Mientras tanto, continúan las tensiones en el estrecho de Ormuz, donde Teherán mantiene restricciones y Washington ha tomado medidas para bloquear embarcaciones vinculadas a puertos iraníes.


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