Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inter_trump_canada_china_21f77d3373
Internacional

Trump amenaza a Canadá con arancel del 100% por acuerdo con China

El presidente de EUA amenazó con un arancel del 100% a productos canadienses si concreta un acuerdo comercial con China, en medio de tensiones bilaterales

  • 24
  • Enero
    2026

Las amenazas de aranceles y la tensión entre Estados Unidos y Canadá continúan.

Y es que despues de que el primer ministro de Canadá, Mark Carney afirmara en el foro de Davos, Suiza que las grandes potencias han comenzado a usar aranceles, integración comercial, infraestructura financiera y cadenas de suministro como amenazas, en una posible alucion a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos amenazó este sábado a Canadá con un arancel del 100 % si concluye un acuerdo comercial con China.

Fue a través de su red social, Truth Social, que el mandatario estadounidense realizó dicha amenaza, en donde aseguró que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, "cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado".

"China se tragará a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos", añadió en su mensaje.

Este mensaje se da después de la respuesta de Donald Trump en el foro de Davos, en donde afirmó que "Canadá existe gracias a Estados Unidos," el cual fue respondido por el propio Carney un día después, mencionando que los canadienses son los "dueños" en su hogar y que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene por qué ceder ante las tendencias autocráticas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G_Yvtn_H_Xw_A_Aj_Mtt_2e6d6ad463
Tormenta invernal provoca temperaturas de -55° en Canadá
AP_26024566988593_b89be1cf93
EUA presiona a Israel para avanzar a fase dos del alto al fuego
inter_trump_mineapolis_dc7cfc2eae
Acusa Trump al gobierno de Minnesota de 'incitar insurrección'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_25_T115430_816_bf320257e6
ONG asegura la liberación de 80 presos políticos en Venezuela
samuel_garcia_clases_flexibles_bajas_temperaturas_b1affd6a55
Aplican medidas de flexibilidad escolar por frío en Nuevo León
sheinbaum_aduana_aumento_ingreso_0dd1c20a78
Aumentan $1.25 billones de pesos en ingresos de Aduanas en 2025
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
publicidad
×