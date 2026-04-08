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Internacional

Trump amenaza con aranceles de 50% a quienes provean armas a Irán

Tras el cese al fuego alcanzado con Irán, el mandatario republicano afirmó que se 'ha experimentado un cambio de régimen muy productivo'

  • 08
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con imponer "inmediatamente" aranceles de hasta un 50% para aquellos países que provean armas a Irán.

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En redes sociales, el mandatario republicano afirmó que se encuentran en negociaciones con la República Islámica de Irán, en la que se afirmó el efectuar un cambio de regimén "muy productivo".

"El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50 % sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EE. UU. con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones", afirmó Trump.

Sobre la tregua que alcanzó con Irán, Trump afirmó que se "ha experimentado un cambio de régimen muy productivo".

"Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad."

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Además, aseguró que "muchos de los quince puntos ya han sido acordados", al referirse a su propuesta y no a la propuesta por Irán.

"Estamos, y seguiremos, negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones", subrayó.

Pete Hegseth insiste en suplicar en alto al fuego

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, insistió en que Irán "suplicó este alto el fuego, y todos lo sabemos".

Pete Hegseth

Durante una conferencia de prensa sobre el conflicto en Medio Oriente, mencionó que las personas frente al Gobierno de Teherán replantearon su postura sobre lo que "es negociar con Estados Unidos".

"El nuevo régimen iraní comprendió que un acuerdo resultaba infinitamente preferible al destino que les aguardaba" agregó Hegseth, quien mencionó que Washington eliminó "de manera sistemática" a los altos cargos iraníes y recordó la muerte del líder supremo, Alí Jameneí, y parte de su cúpula militar en los primeros ataques de la guerra.

Además, aseguró que cualquier "material nuclear que (Irán) no debería poseer" será retirado en virtud de los términos del alto el fuego, si bien la República Islámica aún no se ha pronunciado sobre este tema en sus comunicaciones oficiales.


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