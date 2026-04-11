Rusia y Ucrania intercambian 350 prisioneros de guerra

Rusia y Ucrania anunciaron este sábado el intercambio de 350 prisioneros de guerra, 175 por cada bando, en una operación mediada por Emiratos Árabes Unidos.

El anuncio fue realizado de manera casi simultánea por el Ministerio de Defensa ruso y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, pocas horas antes del inicio de una tregua temporal con motivo de la Pascua ortodoxa.

Soldados regresan a casa tras años en cautiverio

Zelensky confirmó que entre los liberados hay 175 militares ucranianos, incluidos soldados, sargentos y oficiales, así como siete civiles.

“Muchos de ellos han estado cautivos desde 2022. Y ahora, finalmente, en casa”, expresó el mandatario, quien destacó que algunos de los liberados presentan heridas.

Los combatientes ucranianos fueron capturados en distintos frentes clave del conflicto, como Mariúpol, la central de Chernóbil y regiones como Donetsk, Lugansk, Járkov, Jersón, Zaporiyia y Sumi.

Por su parte, Moscú informó que los soldados rusos liberados fueron trasladados a Bielorrusia, donde reciben atención médica y psicológica antes de regresar a territorio ruso.

Asimismo, el gobierno ruso indicó que Ucrania devolvió a siete civiles procedentes de la región de Kursk, zona fronteriza que fue ocupada parcialmente por fuerzas ucranianas.

Mediación internacional y gestos humanitarios

El Kremlin agradeció la mediación de Emiratos Árabes Unidos por facilitar el intercambio, en un contexto marcado por la prolongación del conflicto armado.

Este tipo de canjes se ha convertido en una de las pocas vías de cooperación entre ambas naciones desde el inicio de la guerra en 2022.

El intercambio se produce en vísperas de una tregua temporal anunciada por Rusia con motivo de la Pascua ortodoxa, la cual fue aceptada por Ucrania.

No obstante, Zelensky advirtió que su país responderá de manera “simétrica” en caso de que se viole el alto el fuego, y reiteró su disposición a extender la pausa humanitaria más allá de los dos días previstos.

Un día antes, ambas partes informaron sobre otro intercambio, esta vez de cuerpos de soldados caídos: mil ucranianos por 41 rusos.

Estas cifras reflejan la intensidad del conflicto y el avance desigual en el frente, donde las condiciones dificultan la recuperación de combatientes caídos, especialmente del lado ucraniano.

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