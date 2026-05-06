El fundador de CNN, Ted Turner, falleció a los 87 años

Ted Turner, el visionario empresario estadounidense que fundó CNN y cambió para siempre la manera en que el mundo consume información, falleció este miércoles a los 87 años, según confirmó la propia cadena que creó y convirtió en símbolo del periodismo en tiempo real.

Robert Edward Turner III, nacido en Cincinnati en 1938, fue una de las figuras más influyentes del siglo XX en medios de comunicación, deporte y filantropía.

Su muerte marca el final de una era para la televisión global, cuyo modelo moderno quedó profundamente moldeado por su audacia empresarial y su obsesión por romper paradigmas.

Turner revolucionó el panorama informativo en 1980 al lanzar CNN, el primer canal de noticias de transmisión continua durante las 24 horas, una apuesta considerada entonces temeraria pero que terminó transformando la cobertura mundial de guerras, elecciones, crisis políticas y desastres naturales.

Su visión convirtió la información instantánea en una necesidad cotidiana y redefinió el papel de la televisión en la vida pública.

La cobertura en directo de acontecimientos como la explosión del transbordador Challenger en 1986 y, especialmente, la Guerra del Golfo en 1991 consolidó a CNN como referente global.

Ese mismo año, la revista Time lo nombró Hombre del Año por reinventar las noticias y convertir a millones de espectadores en testigos inmediatos de la historia.

De heredero de vallas publicitarias a emperador del cable

Tras la muerte de su padre en 1963, Turner heredó un negocio de publicidad exterior que logró expandir con agresividad y visión comercial.

Con esos recursos compró una estación de televisión en Atlanta que transformó en WTBS, la primera “superestación” nacional distribuida por satélite, llevando programación a millones de hogares y sentando las bases del auge de la televisión por cable.

Posteriormente creó Turner Broadcasting System, TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies, construyendo un imperio mediático que combinó noticias, entretenimiento, cine y deportes. También fue pionero en la programación original para cable y en la explotación de grandes bibliotecas cinematográficas tras adquirir MGM.

Su estilo frontal, provocador y muchas veces impredecible le ganó el apodo de “La Boca del Sur”, mientras que su capacidad para asumir riesgos empresariales monumentales lo convirtió en una leyenda corporativa.

El deporte como estrategia y pasión personal

Turner entendió antes que muchos que el deporte podía ser motor de audiencias masivas. Compró a los Atlanta Braves y a los Atlanta Hawks, utilizando sus transmisiones como herramienta para impulsar su expansión televisiva.

Bajo su propiedad, los Braves conquistaron la Serie Mundial en 1995.

Pero su legado deportivo no se limitó a los negocios. Fue también un navegante de élite, ganador de la Copa América en 1977 con su yate Courageous, además de la regata Fastnet, y fue nombrado regatista del año en cuatro ocasiones.

Más allá de los medios, Turner cambió también la forma en que los multimillonarios concebían la filantropía. En 1997 sorprendió al mundo al donar mil millones de dólares a las Naciones Unidas, una cifra sin precedentes para la época, destinada a crear la Fundación de las Naciones Unidas.

Su decisión de donar en vida, en lugar de esperar a un legado póstumo, abrió una nueva etapa en las grandes contribuciones filantrópicas.

“¡Todos podríamos hacer más!”, dijo alguna vez sobre su visión de servicio público.

En 1996 vendió Turner Broadcasting a Time Warner por 7,500 millones de dólares, movimiento que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo.

Sin embargo, la fusión de AOL y Time Warner en 2000 provocó una debacle financiera que redujo drásticamente su fortuna.

Aun así, Turner mantuvo su influencia como terrateniente, empresario ecológico y promotor de iniciativas humanitarias. En 2002 fundó Ted’s Montana Grill y se consolidó como uno de los mayores propietarios privados de tierras en Estados Unidos.

En septiembre de 2018 reveló públicamente que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta memoria, movimiento y funciones cognitivas, lo que redujo significativamente su presencia pública en sus últimos años.

Casado en tres ocasiones, incluida una década junto a la actriz Jane Fonda, Turner deja cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.

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