Petróleo de Texas cae hasta US$95 ante posible acuerdo EUA-Irán

El petróleo intermedio de Texas (WTI) comenzó este miércoles con un descenso del 6.26% hasta cotizar en los $95.85 dólares por barril, después de que el presidente Donald Trump declarara que Estados Unidos pondría fin a su campaña militar contra Irán si Teherán acepta los términos de un acuerdo para poner fin a la guerra.

Durante el arranque de la jornada, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, restaban $6.42 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Barril de Brent se hunde más del 6% ante posible acuerdo

El barril de petróleo brent para entrega en julio se hunde algo más del 6% hasta caer en los $102.80 dólares.

Según datos publicados por la agencia EFE de Bloomberg, el brent ya cayó con fuerza en la víspera, casi un 4 %, ante el mayor optimismo del mercado por la rebaja de las tensiones en Medio Oriente.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también aseguró que la ofensiva contra Teherán lanzada el 28 de febrero había terminado y que se había abierto una nueva fase con una operación "defensiva" destinada a facilitar la navegación por Ormuz.

El gas natural TTF bajó 8.29%, hasta los $43.12 euros el megavatio hora.

Irán analiza acuerdo de paz frente a las amenazas de Trump

Irán afirmó este miércoles que continúa con la evaluación de la propuesta de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz, a pesar de que el presidente Donald Trump amenazara con intensificar los ataques si no aceptan su plan.

En declaraciones, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, aseguró que trasladarán sus puntos de vista a la parte de Pakistán.

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