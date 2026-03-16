Trump asegura que le 'dará una paliza' a isla petrolera de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que atacará de nuevo a la isla de Jarg, debido a que es clave para la industria petrolera en Irán.

"La isla de Jarg está fuera de servicio, salvo por las tuberías que dejé ahí. No quise que atacaran las tuberías porque, ya sabes, llevará años de trabajo montarlas" aseguró que el mandatario republicano.

El presidente de Estados Unidos advirtió este lunes que puede destruir "con solo cinco minutos de aviso" los oleoductos de la isla de Jarg, la industria petrolera iraní que fue bombardeada el pasado jueves por fuerzas estadounidenses.

"Destruimos literalmente todo en la isla, excepto la zona donde está el petróleo. Yo la llamo los oleoductos. Dejamos los oleoductos. No queríamos hacerlo, pero lo haremos. Podemos hacerlo con solo cinco minutos de aviso", declaró Trump en una comparecencia en la Casa Blanca.

Trump reitera amenaza contra infraestructuras petroleras de Irán

El mandatario republicano reiteró su amenaza a las infraestucturas petroleras de Irán, después de bombardear los objetivos militares de la isla de Jarg pero evitó destruir su infraestructura petrolera para no sacudir más el mercado global de hidrocarburos.

Trump advirtió entonces que podría cambiar de opinión y bombardear los oleoductos si Teherán mantiene el bloqueo en el estrecho.

Según dijo, el Ejército estadounidense ha atacado más de 7,000 objetivos en Irán, "principalmente objetivos comerciales y militares".

Critica falta de "entusiasmo" de aliados por desbloquear estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense criticó este lunes la falta de "entusiasmo" que ha recibido por parte de algunos aliados para desbloquear el estrecho de Ormuz.

"Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados", declaró a la prensa.

El presidente estadounidense aseguró que algunos sí se han comprometido a ayudar a reabrir el paso estratégico, pero evitó mencionar sus nombres al considerar que tal vez "no desean convertirse en un objetivo".

Trump instó el fin de semana a varios países aliados a prestar su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz para liberar el petróleo que está siendo bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses.

En tanto, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que el paso estratégico está "fuera del ámbito de actuación de la OTAN".

Comentarios