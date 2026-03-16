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Internacional

ONU critica falta de transparencia sobre presos en Venezuela

La ONU denuncia que no ha recibido listas oficiales ni acceso completo a centros de detención tras los acontecimientos que sacudieron al país.

  • 16
  • Marzo
    2026

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó este lunes que no ha recibido de las autoridades de Venezuela una lista oficial de las personas liberadas tras el ataque estadounidense de principios de año y la captura del presidente Nicolás Maduro, ni ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención, como había solicitado.

Así lo afirmó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien subrayó que ninguna de esas peticiones “ha tenido éxito hasta la fecha” y urgió a las autoridades venezolanas a actuar con mayor transparencia en lo que respecta a la puesta en libertad de los detenidos.

Detenciones arbitrarias y preocupaciones persisten

Türk aseguró que “muchos venezolanos siguen detenidos de forma arbitraria”, entre ellos personas con discapacidad, con problemas de salud graves, personas de edad avanzada y al menos un niño.

Su declaración se produce en un contexto en el que, tras la incursión militar de Estados Unidos y la captura de Maduro y su esposa, hechos que generaron críticas internacionales por vulnerar principios de soberanía e internacional derecho, diversas liberaciones de presos políticos han sido reportadas, aunque con información fragmentada y falta de claridad oficial sobre las cifras y los procedimientos de liberación.

Grupos de derechos humanos locales han señalado que, aunque se han anunciado liberaciones masivas en Venezuela desde principios de enero, muchas personas excarceladas siguen sujetas a restricciones legales o bajo supervisión judicial, y que aún quedan cientos de detenidos por motivos políticos.

Llamado a la transparencia y el respeto de los derechos

La ONU también ha señalado que el tejido institucional venezolano responsable de detenciones y otras prácticas represivas continúa funcionando en gran medida pese al cambio político, y ha instado a las autoridades a permitir verificaciones independientes y el acceso incondicional de organismos internacionales a los centros de detención.

La falta de listas oficiales de liberados y de acceso pleno a las prisiones complica los esfuerzos internacionales por monitorear el respeto a los derechos humanos en el país sudamericano y genera preocupación sobre la situación de aquellos que permanecen bajo custodia sin información detallada sobre su estatus o proceso legal.


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