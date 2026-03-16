Selección femenina de Irán viajará a Omán tras polémica por asilo

La selección femenina de Irán se prepara para viajar este lunes a Omán después de permanecer varios días en Kuala Lumpur, capital de Malasia, en medio de la controversia generada por la solicitud de asilo de algunas de sus jugadoras tras su participación en la Copa Asiática Femenina disputada en Australia.

La salida del equipo fue confirmada por la Confederación Asiática de Fútbol, que indicó que el grupo había permanecido en un hotel de la capital malasia desde su llegada la semana pasada.

Una veintena de integrantes de la delegación arribó a Kuala Lumpur, aunque aún no está claro si el equipo regresará posteriormente a Irán, ya que el espacio aéreo del país permanece cerrado debido al conflicto armado en la región.

Controversia por no cantar el himno nacional

La polémica comenzó durante el partido inaugural del torneo frente a Corea del Sur, disputado el 2 de marzo, cuando las jugadoras iraníes optaron por no cantar el himno nacional.

El gesto generó fuertes críticas dentro de Irán, donde un canal de televisión estatal llegó a calificarlas de “traidoras”, lo que alimentó los temores de posibles represalias al regresar a su país.

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Jugadoras pidieron asilo en Australia

Tras la controversia, siete integrantes de la selección solicitaron asilo humanitario en Australiam, sin embargo con el paso de los días cinco de ellas decidieron retirar su petición.

Hasta ahora, dos futbolistas permanecen en territorio australiano, mientras el resto del equipo continúa su traslado junto con el personal técnico.

La selección iraní cuenta con 26 jugadoras registradas, aunque no se ha precisado cuántos miembros del cuerpo técnico y del equipo de apoyo viajaron al torneo.

Después del incidente inicial, las jugadoras volvieron a cantar el himno nacional en los siguientes encuentros del campeonato. Finalmente, el equipo quedó eliminado el 8 de marzo tras caer ante Filipinas.

En medio de la polémica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al gobierno australiano a conceder asilo a las futbolistas que lo solicitaran, propuesta que las autoridades de Australia dijeron estar dispuestas a considerar.

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