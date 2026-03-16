Israel inicia ofensiva terrestre en Líbano contra Hezbolá

El gobierno de Israel anunció este lunes el inicio de una operación terrestre en el sur del Líbano, en una nueva fase de la ofensiva militar contra la milicia chií Hezbolá, en medio de la escalada del conflicto en la frontera entre ambos países.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien explicó que la ofensiva busca neutralizar amenazas y reforzar la seguridad de las comunidades israelíes cercanas a la frontera norte.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una operación terrestre en el Líbano para eliminar amenazas y proteger a los residentes de Galilea y del norte del país”, señaló el funcionario tras una reunión con mandos militares.

Israel busca frenar presencia de Hezbolá en la frontera

Según el gobierno israelí, la ofensiva tiene como objetivo destruir la infraestructura militar de Hizbulá en aldeas cercanas a la frontera.

Katz indicó que la decisión fue tomada junto al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ordenó ampliar las acciones contra el grupo armado para evitar que continúe operando en esa zona.

El ministro aseguró que los habitantes del sur del Líbano que han abandonado sus hogares no podrán regresar hasta que se garantice la seguridad en la región fronteriza.

“Cientos de miles de residentes chiíes del sur de Líbano no podrán regresar a sus casas al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad de las comunidades israelíes”, afirmó.

Escalada tras ataques con proyectiles

La tensión aumentó luego de que Hezbolá lanzara más de 200 proyectiles contra el norte de Israel la semana pasada, ataque que causó daños en zonas residenciales aunque sin víctimas mortales.

De acuerdo con reportes, Israel estaría preparando una ofensiva más amplia para debilitar la presencia del grupo armado en territorio libanés.

Desde el viernes, el ejército israelí ha movilizado refuerzos hacia la frontera norte y comenzó a convocar a reservistas para fortalecer sus operaciones militares.

Por otra parte, la ofensiva aérea de Israel contra Líbano comenzó el 2 de marzo y desde entonces ha dejado al menos 850 muertos y más de 2,100 heridos, según reportes preliminares.

Además, la Organización Internacional para las Migraciones informó que cerca de un millón de personas han sido desplazadas dentro del Líbano desde el inicio de la escalada del conflicto.

Ante dicha situación, el organismo solicitó $19 millones de dólares en ayuda internacional para ampliar su respuesta humanitaria frente al creciente número de desplazados.

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