Trump, Biden y Obama expresan condolencias tras muerte del papa

La muerte del papa Francisco generó una oleada de reacciones desde la esfera política estadounidense. El presidente Donald Trump, así como los expresidentes Joe Biden y Barack Obama, expresaron públicamente su pesar por el fallecimiento del pontífice, reconociendo su impacto global como líder espiritual y defensor de los más necesitados.

A través de su red social Truth Social, Trump escribió un breve pero solemne mensaje: “¡Descanse en paz, Papa Francisco! ¡Que Dios lo bendiga a él y a todos los que lo quisieron!”.

A pesar de las fricciones que marcaron su relación, principalmente durante la primera administración de Trump (2017-2021), ambos líderes mantuvieron una línea de respeto institucional. Las tensiones se centraron especialmente en temas migratorios, como la construcción del muro fronterizo con México y las políticas de deportación masiva, duramente criticadas por el pontífice.

No obstante, Trump calificó de “fantástico” su encuentro con Francisco en mayo de 2017, cuando visitó el Vaticano acompañado por su esposa Melania.

La Casa Blanca compartió este lunes imágenes de ese encuentro en la red social X, recordando el momento como uno de los más destacados de su política exterior.

'May God Bless him and all who loved him!' – President Donald J. Trump 🙏

Uno de los líderes más importantes de nuestro tiempo: Biden

El expresidente Joe Biden, segundo mandatario católico en la historia de EUA, publicó un emotivo mensaje en X, donde reconoció el legado del Papa como un referente moral y social.

“No se parecía a ninguno de los que lo precedieron. El papa Francisco será recordado como uno de los líderes más importantes de nuestro tiempo, y siento que soy mejor por haberlo conocido”, escribió.

Biden elogió su labor en favor de los pobres, su compromiso con la justicia social, la lucha contra el cambio climático y su defensa de la inclusión.

It is with great sadness that Jill and I learned of the passing of His Holiness Pope Francis. He was unlike any who came before him. Pope Francis will be remembered as one of the most consequential leaders of our time and I am better for having known him. For decades, he served…

Nos hizo querer ser mejores personas: Obama

Por su parte, Barack Obama también dedicó unas palabras en X para honrar al papa Francisco. “Nos sacó de nuestra complacencia y nos recordó que todos estamos sujetos a obligaciones morales hacia Dios y hacia los demás”, escribió el exmandatario.

Agregó que Francisco fue uno de esos “escasos líderes que nos hizo querer ser mejores personas”.

Pope Francis was the rare leader who made us want to be better people. In his humility and his gestures at once simple and profound – embracing the sick, ministering to the homeless, washing the feet of young prisoners – he shook us out of our complacency and reminded us that we…

Una homilía que nunca olvidaré: JD Vance

El vicepresidente JD Vance fue uno de los primeros funcionarios del actual gobierno en reaccionar, al encontrarse de visita oficial en la India. En su mensaje, reveló que fue de las últimas personas en reunirse con el papa, apenas un día antes de su muerte.

“Me alegré de verlo ayer, aunque obviamente estaba muy enfermo. Pero siempre lo recordaré por la homilía que dio en los primeros días de la COVID. Fue realmente hermosa. Que Dios le dé descanso”, compartió Vance.

I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him.



I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him.

I was happy to see him yesterday, though he was obviously very ill. But I'll always remember him for the below homily he gave in the very early days…

Las reacciones reflejan la trascendencia del papa Francisco más allá del ámbito religioso.

Su mensaje de empatía, humildad y justicia resonó incluso entre figuras con ideologías distintas, consolidando su imagen como uno de los líderes morales más influyentes del siglo XXI.

