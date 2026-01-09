Incauta Estados Unidos otro buque petrolero en el Caribe

Las fuerzas armadas de Estados Unidos abordaron y tomaron control del petrolero Olina en aguas del Mar Caribe, informó este viernes el Ejército estadounidense, en medio de la ofensiva de Washington contra los envíos de crudo sancionado vinculados a Venezuela.

La operación, realizada antes del amanecer por personal de la Marina de Guerra y la Armada de Estados Unidos, forma parte de un despliegue militar que se mantiene en la región desde hace varios meses.

The world’s criminals are on notice.



Early this morning, the @USCG executed a boarding and seizure of the Motor Tanker Olina in international waters east of the Caribbean Sea. As another "ghost fleet" tanker ship suspected of carrying embargoed oil, this vessel had departed… pic.twitter.com/vvS3u3nrvl — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 9, 2026

Quinto petrolero incautado en semanas

El buque Olina es el quinto petrolero que las fuerzas estadounidenses han interceptado recientemente en el Caribe, en lo que se describe como una campaña para reforzar el control sobre el comercio de productos petroleros relacionados con Venezuela y hacer cumplir las sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump.

“No hay refugio seguro para los criminales”, dijo el Comando Sur de Estados Unidos al anunciar la incautación, en referencia a operadores y propietarios de embarcaciones que evaden las restricciones.

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”



In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Hasta ahora, los oficiales de la Marina no han aclarado si la Guardia Costera estadounidense formó parte del equipo que abordó el Olina, como ha ocurrido en interceptaciones anteriores.

Un portavoz de la Guardia Costera indicó que por el momento no hay comentarios oficiales sobre su participación.

