Internacional

Incauta Estados Unidos otro buque petrolero en el Caribe

Fuerzas de Estados Unidos abordaron el petrolero Olina en el Mar Caribe, en el quinto operativo contra buques sancionados vinculados a Venezuela

Las fuerzas armadas de Estados Unidos abordaron y tomaron control del petrolero Olina en aguas del Mar Caribe, informó este viernes el Ejército estadounidense, en medio de la ofensiva de Washington contra los envíos de crudo sancionado vinculados a Venezuela.

La operación, realizada antes del amanecer por personal de la Marina de Guerra y la Armada de Estados Unidos, forma parte de un despliegue militar que se mantiene en la región desde hace varios meses.

Quinto petrolero incautado en semanas

El buque Olina es el quinto petrolero que las fuerzas estadounidenses han interceptado recientemente en el Caribe, en lo que se describe como una campaña para reforzar el control sobre el comercio de productos petroleros relacionados con Venezuela y hacer cumplir las sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump.

“No hay refugio seguro para los criminales”, dijo el Comando Sur de Estados Unidos al anunciar la incautación, en referencia a operadores y propietarios de embarcaciones que evaden las restricciones.

Hasta ahora, los oficiales de la Marina no han aclarado si la Guardia Costera estadounidense formó parte del equipo que abordó el Olina, como ha ocurrido en interceptaciones anteriores.

Un portavoz de la Guardia Costera indicó que por el momento no hay comentarios oficiales sobre su participación.

 


