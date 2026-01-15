Trump confirma que Corina Machado le 'regaló' su Nobel de la Paz

Después de que la líder de la oposición en Venezuela, Corina Machado, asegurara que le entregó su premio Nobel de la Paz a Trump durante su reunión en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ya se pronunció al respecto.

Fue a través de una publicación en su red social, Truth Social, donde el mandatario estadounidense aseguró que fue "un gran honor" conocer a Machado y que le "obsequió" la insignia del premio debido al "trabajo" que ha realizado durante su gestión.

En el mensaje, Trump se refirió a Machado como "una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo" y que la entrega de su premio Nobel es un "gesto maravilloso de respeto mutuo".

“Fue un gran honor conocer hoy a María Corina Machado. Es una mujer maravillosa que ha pasado por tantas cosas. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Qué maravilloso gesto de respeto mutuo. ¡Gracias, María!”, se lee en la publicación.

Previamente, Machado había adelantado que le entregaría su medalla del Nobel de la Paz durante su primer encuentro en Washington.

Esta reunión se da 12 días después de que las fuerzas armadas del país ejecutaran una misión en Caracas para capturar a Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra detenido en una prisión de Nueva York, acusado de narcotráfico.

Previo a la entrega de Machado, la organización del Nobel publicó mediante su cuenta de X que el premio no es transferible.

Pese al encuentro entre la líder opositora y Trump, la Administración republicana insistió este jueves en que el ejecutivo venezolano dirigido actualmente por Delcy Rodríguez está haciendo un buen trabajo cumpliendo con las exigencias de Washington, destacando el tema petrolero.

