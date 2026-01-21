Trump confirmó participación de Putin en consejo; Rusia lo niega

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aceptó unirse al Consejo de Paz, propuesto por el mismo Trump como un organismo destinado a supervisar la reconstrucción de Gaza, pero que tiene intenciones de ser permanente.

“Porque queremos a todos. Queremos a todas las naciones. Queremos a todas las naciones donde la gente tenga control, donde la gente tenga poder; así nunca vamos a tener un problema. Esta es la mejor junta jamás reunida”, dijo el mandatario a la pregunta de por qué había invitado a Rusia al Consejo, siendo un país que se encuentra actualmente en guerra contra Ucrania.

“Sí, tengo algunas personas (Putin y Netanyahu) controvertidas en ella, pero son personas que hacen el trabajo”, añadió. “Así que fue invitado. Aceptó”, dijo ante los medios en Davos, Suiza, de cara a su participación en el Foro Económico Mundial.

Rusia no lo ha confirmado

A su vez, el propio líder ruso, Vladimir Putin, confirmó haber recibido la "invitación personal" de Donald Trump para unirse a "la nueva estructura internacional que se está creando", pero negó haber confirmado su participación.

"Siempre hemos apoyado y seguimos apoyando cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la estabilidad internacional", agregó el mandatario ruso y agradeció a Trump por la iniciativa. No obstante, dijo que Moscú aún no ha aceptado la propuesta, sino que indicó haber ordenado a la Cancillería rusa analizarla detalladamente para poder tener una postura objetiva.

"Se ha encomendado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia que estudie los documentos que hemos recibido, consulte con nuestros socios estratégicos sobre este asunto. Solo entonces podremos responder a la invitación que nos ha sido proporcionada", señaló Putin.

