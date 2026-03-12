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Finanzas

Wall Street abre en rojo mientras petróleo continúa subiendo

El oro caída 0.34% al alcanzar los $5,160 dólares por onza, mientras que la plata subía 0.90% tras registrar $86.30 dólares

  • 12
  • Marzo
    2026

Wall Street abrió la jornada de este jueves en rojo, mientras el precio del petróleo continúan al alza a causa del conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 1.15% hasta 47,872 unidades
  • S&P 500: baja 0.77% hasta 6,723 unidades
  • Nasdaq: baja 0.80% hasta 22,533 unidades

Por su parte, JP Morgan Chase caía un 2.34% y Morgan Stanley, un 4.06%. Por su parte, la plataforma UiPath perdía un 6.58% tras pronosticar un crecimiento anual de los ingresos más lento de lo esperado.

El oro caída 0.34% al alcanzar los $5,160 dólares por onza, mientras que la plata subía 0.90% tras registrar $86.30 dólares.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este jueves 6.51%, dando un $92.93 dólares por barril, tras la reducción de la previsión de crecimiento del suministro de petróleo para este año por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Esto ocurre después de que el ayatolá Mojtaba Jameneí declaró que el estrecho de Ormuz debería seguir cerrado como herramienta de presión contra el enemigo, lo que podría seguir aumentando el precio del crudo.

 


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