Trump eleva arancel global al 15% tras fallo de la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 21 de febrero que elevará con efecto inmediato al 15% el arancel global a las importaciones de todos los países, apenas un día después de que el máximo tribunal estadounidense fallara en contra de su política de gravámenes.

El importante anuncio lo realizó a través de su plataforma Truth Social.

“Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% anunciados el día anterior, hasta el nivel totalmente autorizado del 15%”, escribió el mandatario.

El incremento, explicó, se basa en una “revisión exhaustiva” del fallo del máximo tribunal, decisión que volvió a calificar como “ridícula” y “extraordinariamente antiestadounidense”.

Orden previa desde el Despacho Oval

Horas antes, el viernes, Trump había firmado desde el Despacho Oval una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10%, que entraría en vigor el 24 de febrero por un periodo de 150 días.

La medida contemplaba exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresan a Estados Unidos bajo el acuerdo comercial con México y Canadá.

Alcance de la nueva tarifa

La nueva tasa del 15% se aplicará a países o bloques con acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Sin embargo, la ley utilizada por el mandatario solo permite elevar los gravámenes hasta ese nivel y por un máximo de 150 días, por lo que aún no está claro cómo se implementará la política en el largo plazo.

Fallo del Supremo complica estrategia

El dictamen de la Corte Suprema de los Estados Unidos, emitido por una mayoría de seis de los nueve jueces, determinó que Trump no puede justificar estos aranceles bajo el argumento de una emergencia económica.

La resolución impacta la tarifa global base a las importaciones, los gravámenes “recíprocos” a socios comerciales y los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá, así como tarifas del 50% a India y Brasil, en este último caso como represalia por la condena contra Jair Bolsonaro.

Pese al revés judicial, el presidente estadounidense afirmó que en los próximos meses su administración revisará y establecerá nuevas tarifas dentro de los márgenes legales permitidos, con el objetivo de fortalecer la economía nacional y proteger la industria del país.

