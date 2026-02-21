Logran recuperar cuerpos de esquiadores perdidos en California

Los cuerpos de los nueve esquiadores que murieron en una avalancha registrada el martes pasado en el norte de California fueron recuperados este sábado, luego de que las condiciones climáticas permitieran el acceso seguro de los equipos de rescate, confirmaron autoridades del condado de Nevada.

Desde el miércoles habían sido localizadas ocho de las víctimas; sin embargo, una persona permanecía desaparecida, fue hasta este fin de semana cuando brigadistas lograron ubicar y extraer el último cuerpo, completando así las labores de recuperación en la zona montañosa.

Una de las avalanchas más mortales en décadas

El grupo estaba conformado por 15 personas, entre ellas cuatro guías profesionales, quienes realizaban una travesía de esquí de tres días cuando quedaron atrapados por un bloque de nieve de dimensiones comparables a un campo de fútbol que se desprendió de la montaña.

Entre las víctimas se encuentran seis mujeres, amigas cercanas y esquiadoras con experiencia, así como tres guías especializados, otras seis personas lograron sobrevivir al incidente, considerado el más letal en Estados Unidos desde 1981.

Las labores de rescate enfrentaron complicaciones significativas debido al mal tiempo y al riesgo latente de nuevas avalanchas, factores que retrasaron la recuperación total de los cuerpos durante varios días.

Investigan condiciones de la expedición

Las autoridades del condado de Nevada dieron a conocer las edades de las víctimas el cual pertenecían al grupo de las personas entre los 30 y 52 años, ante estas identificaciones, la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California inició una investigación para determinar si la empresa organizadora de la expedición, Blackbird Mountain Guides, cumplió con las normas de seguridad vigentes.

El Departamento del Alguacil también abrió una indagatoria para esclarecer por qué el grupo continuó con la travesía pese a que existía un aviso de tormenta invernal. Dicha tormenta dejó acumulaciones de hasta dos metros de nieve y vientos que alcanzaron los 96 kilómetros por hora en zonas montañosas.

Alerta previa por riesgo extremo

Días antes del accidente, el Centro de Avalanchas de Sierra emitió una advertencia sobre la posibilidad de condiciones extremadamente peligrosas en áreas rurales de la región, incluida la zona cercana al lago Tahoe.

Las investigaciones en curso buscarán determinar si hubo omisiones en la planeación o en la toma de decisiones que derivaron en la tragedia, mientras tanto, autoridades reiteraron el llamado a respetar las alertas meteorológicas y extremar precauciones en actividades de montaña durante la temporada invernal.

