Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
encuentran_cuerpo_9_esquiadores_9ebed68e35
Internacional

Logran recuperar cuerpos de esquiadores perdidos en California

Las labores de rescate enfrentaron complicaciones significativas debido al mal tiempo y al riesgo latente de nuevas avalanchas

  • 21
  • Febrero
    2026

Los cuerpos de los nueve esquiadores que murieron en una avalancha registrada el martes pasado en el norte de California fueron recuperados este sábado, luego de que las condiciones climáticas permitieran el acceso seguro de los equipos de rescate, confirmaron autoridades del condado de Nevada.

Desde el miércoles habían sido localizadas ocho de las víctimas; sin embargo, una persona permanecía desaparecida, fue hasta este fin de semana cuando brigadistas lograron ubicar y extraer el último cuerpo, completando así las labores de recuperación en la zona montañosa.

Una de las avalanchas más mortales en décadas

El grupo estaba conformado por 15 personas, entre ellas cuatro guías profesionales, quienes realizaban una travesía de esquí de tres días cuando quedaron atrapados por un bloque de nieve de dimensiones comparables a un campo de fútbol que se desprendió de la montaña.

Entre las víctimas se encuentran seis mujeres, amigas cercanas y esquiadoras con experiencia, así como tres guías especializados, otras seis personas lograron sobrevivir al incidente, considerado el más letal en Estados Unidos desde 1981.

Las labores de rescate enfrentaron complicaciones significativas debido al mal tiempo y al riesgo latente de nuevas avalanchas, factores que retrasaron la recuperación total de los cuerpos durante varios días.

Investigan condiciones de la expedición

Las autoridades del condado de Nevada dieron a conocer las edades de las víctimas el cual pertenecían al grupo de las personas entre los 30 y 52 años, ante estas identificaciones, la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California inició una investigación para determinar si la empresa organizadora de la expedición, Blackbird Mountain Guides, cumplió con las normas de seguridad vigentes.

El Departamento del Alguacil también abrió una indagatoria para esclarecer por qué el grupo continuó con la travesía pese a que existía un aviso de tormenta invernal. Dicha tormenta dejó acumulaciones de hasta dos metros de nieve y vientos que alcanzaron los 96 kilómetros por hora en zonas montañosas.

Alerta previa por riesgo extremo

Días antes del accidente, el Centro de Avalanchas de Sierra emitió una advertencia sobre la posibilidad de condiciones extremadamente peligrosas en áreas rurales de la región, incluida la zona cercana al lago Tahoe.

Las investigaciones en curso buscarán determinar si hubo omisiones en la planeación o en la toma de decisiones que derivaron en la tragedia, mientras tanto, autoridades reiteraron el llamado a respetar las alertas meteorológicas y extremar precauciones en actividades de montaña durante la temporada invernal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

choque_lancha_brasil_seis_muertos_81b7f7c23d
Choque de lancha contra muelle deja seis muertos en Brasil
Whats_App_Image_2026_02_22_at_1_50_55_AM_1_5c087f75a2
Ryan García domina a Mario Barrios y se corona campeón mundial
hezbola_lanza_nuevos_ataques_tras_bombardeos_israelies_e4a5dbbe7a
Destrucción en Afganistán tras serie de bombardeos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_02_22_T112227_851_85f9b31fe0
Abaten a Nemesio Oseguera Cerveantes, alias 'El Mencho'
EH_DOS_FOTOS_20_c176fcd82a
Elegancia y audacia brillan en la alfombra roja de los BAFTA 2026
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Azota violencia a Reynosa tras presunta captura de líder criminal
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo por bloqueos en distintos puntos de Jalisco
Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
Captura_de_pantalla_2026_02_22_003835_5bd864d501
Fallece aficionado tras riña en Celaya vs Racing de Veracruz
publicidad
×