Venezuela rechaza prórroga de 'emergencia nacional' de EUA

El Gobierno de Venezuela rechazó categóricamente la renovación de la denominada “emergencia nacional” decretada por Estados Unidos, vigente desde 2015 mediante una orden ejecutiva.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo venezolano afirmó que la Orden Ejecutiva 13692, firmada en 2015 por Barack Obama y prorrogada el 18 de febrero por Donald Trump, carece de base objetiva y justificación real.

Caracas criticó que el decreto calificara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”, argumento que —sostuvo— está alejado de la verdad y del derecho internacional.

Rechazo tras 11 años de vigencia

El gobierno venezolano subrayó que, once años después de emitida la orden, la realidad demuestra que el país “no representa amenaza alguna” para el pueblo ni para el gobierno estadounidense ni para otras naciones.

Asimismo, afirmó que la continuidad de la medida responde a premisas políticas que no se corresponden con la realidad y que solo alimentan narrativas de confrontación entre ambos países.

Caracas exhortó a Washington a asumir un papel “constructivo y de respeto” en su política exterior, abandonar enfoques unilaterales y avanzar hacia una etapa de diálogo basado en la soberanía y la no injerencia.

La prórroga firmada por Trump mantiene vigente el marco legal que sustenta sanciones y restricciones impuestas por Estados Unidos contra funcionarios venezolanos.

Comentarios