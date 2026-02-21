Se unen Eugenio Derbez y Mr. Beast por la educación

El actor mexicano Eugenio Derbez publicó un mensaje celebrando su colaboración con el creador de contenido estadounidense MrBeast, resaltando el impacto de la educación en la vida de los niños y la importancia de construir oportunidades para aprender y crecer.

En su publicación en redes, Derbez escribió que “A veces, las historias más importantes no se cuentan… se construyen” y expresó su respeto hacia MrBeast por “hacer esto posible”, además de sentirse “honrado de ser parte de una causa que recuerda que la educación cambia vidas”

Añadió que cada niño merece un lugar donde soñar, aprender y crecer, indicando que el proyecto está enfocado en educación y bienestar comunitario.

Iniciativa ligada a escuelas y comunidad de Estado de México

La colaboración se hizo visible durante una visita al Estado de México, en la comunidad de San Andrés Tepetitlán, municipio de Almoloya de Alquisiras. Ambos llegaron en helicóptero y convivieron con habitantes y estudiantes, generando gran expectativa y captando la atención en redes sociales.

Aunque no se ha publicado oficialmente un video o comunicado detallado sobre el proyecto completo, se reporta que la visita estuvo relacionada con iniciativas educativas y apoyo comunitario, lo que coincide con el mensaje de Derbez sobre educación y oportunidades para los niños.

Colaboraciones previas con MrBeast

Esta unión ocurre después de que Derbez participara en contenido de MrBeast, como Beast Games 2, donde se integró con otras celebridades en retos con causa, reforzando su compromiso con proyectos que generan impacto social.

La publicación reciente de Derbez reafirma que su encuentro con MrBeast está vinculado a un esfuerzo enfocado en promover la educación y apoyar comunidades en México, destacando que cuando “se quiere ayudar, no hay fronteras”.

Comentarios