Estudiante armado mata a 2 y hiere a 5 en escuela en Brasil

Un estudiante de 13 años protagonizó este martes un tiroteo dentro de una escuela pública en la ciudad de Río Branco, capital del estado de Acre, en la región amazónica de Brasil, dejando un saldo de dos personas muertas y cinco heridas, de acuerdo con autoridades locales.

Las víctimas mortales fueron dos supervisoras de la institución educativa, mientras que entre los heridos se encuentran cuatro menores de edad, según confirmaron fuentes oficiales.

El hecho ha generado conmoción nacional en un país que en los últimos años ha visto un incremento en ataques armados dentro de centros educativos.

¿Cómo ocurrió el ataque?

De acuerdo con la Policía Militarizada de Acre, el menor ingresó sin obstáculos a la escuela debido a que era estudiante del plantel, lo que le permitió el acceso sin levantar sospechas.

El adolescente utilizó una pistola que pertenecía a su padrastro. Una vez dentro del recinto escolar, comenzó a disparar de forma indiscriminada contra personas que se encontraban en el lugar.

Las autoridades señalaron que el agresor realizó múltiples disparos dentro de las instalaciones y, pese a que aún contaba con munición, finalmente se entregó a los policías que llegaron al lugar tras los llamados de auxilio.

El área fue rápidamente acordonada mientras equipos de emergencia atendían a los heridos y evacuaban a los estudiantes.

Los cinco heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos. Entre ellos hay cuatro menores de edad, cuyo estado de salud no ha sido detallado oficialmente hasta el momento.

Las autoridades continúan evaluando la gravedad de las lesiones mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

El ataque se suma a una preocupante tendencia de violencia extrema en instituciones educativas brasileñas.

Según el estudio “Ataques de violencia extrema en las escuelas de Brasil”, elaborado por investigadores de la Universidad Estatal Paulista y la Universidad de Campinas, entre 2001 y 2024 se registraron 42 ataques armados en escuelas del país, con un saldo de 38 muertes.

El informe destaca que el fenómeno se ha acelerado en los últimos años: el 64 % de los casos ocurrió entre 2022 y 2024, con 10 ataques en 2022, 12 en 2023 y 5 en 2024.

Reacción del gobierno y debate sobre armas

El incremento de estos hechos ha impulsado respuestas legislativas en Brasil. El Gobierno federal presentó un proyecto de ley ante el Congreso para clasificar los ataques en escuelas como “crimen atroz", lo que implicaría penas más severas, con un aumento de casi un tercio en las condenas de prisión.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha reiterado su postura crítica frente al acceso a las armas en el país. En octubre de 2023, tras otro tiroteo escolar en São Paulo, afirmó que no debe considerarse normal que los jóvenes tengan acceso a armamento.

Lula también ha impulsado la reversión de medidas adoptadas durante el gobierno de su antecesor, Jair Bolsonaro, las cuales flexibilizaron la posesión y el porte de armas en Brasil.

Desde su regreso a la presidencia en 2023, varias de esas disposiciones han sido anuladas.

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