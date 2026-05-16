Confirma China, visita de Vladimir Putin el 19 de mayo

El presidente ruso, Vladímir Putin, visitará China en calidad de Estado los próximos martes y miércoles, 19 y 20 de mayo, apenas unos días después de la cumbre que el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo con su par estadounidense, Donald Trump, según confirmó el Gobierno chino este sábado.

En un escueto comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores dio a conocer la información, limitándose a indicar las fechas de la visita que Putin realizará la próxima semana a China, por invitación de Xi.

El Kremlin informó este jueves que Putin se desplazará a China “muy pronto” y que los trabajos preparatorios ya están concluidos, aunque no se ha concretado ninguna fecha.

Este viernes, Trump ha concluido su visita a China, la primera de un presidente estadounidense en casi una década, en la que ha abordado con su homólogo chino temas que van desde los asuntos comerciales, a la cuestión de Taiwán o la guerra en Irán.

Según el periódico hongkonés South China Morning Post, será la primera vez que China reciba, en el mismo mes y fuera de un contexto multilateral, a los líderes de las dos potencias, lo que refleja los esfuerzos de Pekín por gestionar sus relaciones con ambas y posicionarse como un actor clave en un orden mundial cada vez más fragmentado.

China y Rusia se han acercado más en los últimos años.

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