Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Vladimir_Putin_Xi_Jin_Ping_52c454bfa5
Internacional

Confirma China, visita de Vladimir Putin el 19 de mayo

El Kremlin informó este jueves que Putin se desplazará a China “muy pronto” y que los trabajos preparatorios ya están concluidos

  • 16
  • Mayo
    2026

El presidente ruso, Vladímir Putin, visitará China en calidad de Estado los próximos martes y miércoles, 19 y 20 de mayo, apenas unos días después de la cumbre que el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo con su par estadounidense, Donald Trump, según confirmó el Gobierno chino este sábado.

En un escueto comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores dio a conocer la información, limitándose a indicar las fechas de la visita que Putin realizará la próxima semana a China, por invitación de Xi.

El Kremlin informó este jueves que Putin se desplazará a China “muy pronto” y que los trabajos preparatorios ya están concluidos, aunque no se ha concretado ninguna fecha.

Este viernes, Trump ha concluido su visita a China, la primera de un presidente estadounidense en casi una década, en la que ha abordado con su homólogo chino temas que van desde los asuntos comerciales, a la cuestión de Taiwán o la guerra en Irán.

Según el periódico hongkonés South China Morning Post, será la primera vez que China reciba, en el mismo mes y fuera de un contexto multilateral, a los líderes de las dos potencias, lo que refleja los esfuerzos de Pekín por gestionar sus relaciones con ambas y posicionarse como un actor clave en un orden mundial cada vez más fragmentado.

China y Rusia se han acercado más en los últimos años.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_05_17_T101329_676_f31e625ccb
Brady Corbet alista épica cinta con Cate Blanchett y Selena Gomez
atauqes_iran_297e510097
EUA exige uranio, límites nucleares y no indemnización a Irán
atletas_indigenas_muralla_china_f7a2ac5bc1
Ganan atletas indígenas mexicanos maratón en China
publicidad

Últimas Noticias

ayd_suma_320_kilometros_de_tuberia_drenaje_mantenimiento_917c1da6b2
AyD alcanza 50% de avance en mantenimiento de drenaje para 2026
michael_supera_el_diablo_viste_a_la_moda_76f4aca32e
'Michael' supera a 'El Diablo Viste a la Moda 2' en taquillas
sheinbaum_inaugura_hospital_agustin_o_haran_5766480f7b
Sheinbaum resalta inversión hospitalaria de $181 mil millones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_14_at_8_42_39_PM_d5dd10af67
Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons
Whats_App_Image_2026_05_14_at_2_15_16_PM_eb250968e1
Claves para proteger tu inversión en una preventa inmobiliaria
fenomeno_el_nino_2026_b65bce76f8
Alertan que fenómeno 'El Niño' podría ser 'muy fuerte' este 2026
publicidad
×