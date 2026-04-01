Trump plantea salida de EUA de la OTAN por guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo frente de tensión internacional al asegurar que analiza seriamente retirar a su país de la OTAN, tras la falta de respaldo de sus aliados en la guerra contra Irán.

En entrevista con un diario británico, el mandatario calificó a la alianza como un “tigre de papel” y afirmó que la posibilidad de salida es “irreversible”.

“Nunca me dejé convencer por la OTAN. Siempre supe que eran un tigre de papel”, sentenció.

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Reclamo por falta de apoyo militar

Trump reiteró su inconformidad por la negativa de países europeos a respaldar operaciones en el estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio mundial de petróleo.

“No estuvieron allí”, dijo durante un evento en Miami, donde cuestionó el compromiso de los aliados.

El mandatario también puso sobre la mesa el costo económico de la alianza: “Estados Unidos gasta miles de millones de dólares al año para protegerlos”.

Europa responde y defiende la alianza

Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas. El primer ministro británico, Keir Starmer, defendió la vigencia del bloque.

“La OTAN sigue siendo la alianza militar más efectiva que el mundo haya visto”, afirmó, al tiempo que aseguró que Reino Unido continuará defendiendo sus intereses.

El malestar de Washington creció tras decisiones recientes de países europeos.

Italia negó el uso de la base de Sigonella para operaciones militares, mientras que España cerró su espacio aéreo a aeronaves estadounidenses vinculadas al conflicto en Medio Oriente.

Estas medidas han sido interpretadas por la Casa Blanca como una falta de cooperación en un momento clave.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la postura del gobierno al señalar que será necesario reevaluar el papel de la OTAN tras el conflicto.

“Si no podemos usar sus bases cuando lo necesitamos, ¿para qué estamos en la OTAN?”, cuestionó.

Rubio recordó que la alianza ha sido históricamente clave para proyectar poder militar desde Europa, pero advirtió que su valor estratégico podría verse comprometido.

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