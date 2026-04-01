Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
trump_otan_76cefabae2
Internacional

Trump plantea salida de EUA de la OTAN por guerra con Irán

Donald Trump evalúa retirar a Estados Unidos de la OTAN tras falta de apoyo en la guerra con Irán. Europa responde y crece la tensión

  • 01
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo frente de tensión internacional al asegurar que analiza seriamente retirar a su país de la OTAN, tras la falta de respaldo de sus aliados en la guerra contra Irán.

En entrevista con un diario británico, el mandatario calificó a la alianza como un “tigre de papel” y afirmó que la posibilidad de salida es “irreversible”.

“Nunca me dejé convencer por la OTAN. Siempre supe que eran un tigre de papel”, sentenció.

Te puede interesar: Trump critica a Europa por no unise a la guerra contra Irán

Reclamo por falta de apoyo militar

Trump reiteró su inconformidad por la negativa de países europeos a respaldar operaciones en el estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio mundial de petróleo.

“No estuvieron allí”, dijo durante un evento en Miami, donde cuestionó el compromiso de los aliados.

El mandatario también puso sobre la mesa el costo económico de la alianza: “Estados Unidos gasta miles de millones de dólares al año para protegerlos”.

Europa responde y defiende la alianza

Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas. El primer ministro británico, Keir Starmer, defendió la vigencia del bloque.

“La OTAN sigue siendo la alianza militar más efectiva que el mundo haya visto”, afirmó, al tiempo que aseguró que Reino Unido continuará defendiendo sus intereses.

El malestar de Washington creció tras decisiones recientes de países europeos.

Italia negó el uso de la base de Sigonella para operaciones militares, mientras que España cerró su espacio aéreo a aeronaves estadounidenses vinculadas al conflicto en Medio Oriente.

Estas medidas han sido interpretadas por la Casa Blanca como una falta de cooperación en un momento clave.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la postura del gobierno al señalar que será necesario reevaluar el papel de la OTAN tras el conflicto.

“Si no podemos usar sus bases cuando lo necesitamos, ¿para qué estamos en la OTAN?”, cuestionó.

Rubio recordó que la alianza ha sido históricamente clave para proyectar poder militar desde Europa, pero advirtió que su valor estratégico podría verse comprometido.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

iran_advierte_arrastrar_eua_infierno_cc42084616
Irán advierte a Trump de arrastrar a EUA al infierno por amenazas
guerra_iran_afecta_empresas_eua_f61167f745
Guerra en Irán afecta comercio de empresas estadounidenses
maduro_insta_dialogo_reconciliacion_22782621c7
Maduro insta al diálogo y reconciliación en Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
AP_26095644147815_2022a67147
Sindicato de guionistas y Hollywood logran acuerdo tentativo
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×