Trump propone imponer aranceles a Brasil del 25%

El gobierno del presidente Donald Trump propuso aranceles del 25% a las importaciones de Brasil, al acusar a la décima economía más grande del mundo de aplicar prácticas comerciales “irrazonables” que, según Washington, obstaculizan o restringen el comercio de Estados Unidos.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reaccionó con indignación a la medida y atribuyó la decisión a presiones políticas relacionadas con su rival electoral, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien visitó recientemente Washington.

Washington argumenta prácticas comerciales injustas

El anuncio fue realizado después de que una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señalara a Brasil por una supuesta aplicación deficiente de normas anticorrupción y por mantener políticas arancelarias consideradas injustas.

A pesar de estas acusaciones, los datos comerciales muestran que Estados Unidos ha mantenido durante años un superávit comercial en bienes con Brasil.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, afirmó que sostuvo reuniones “constructivas” con Lula y otros funcionarios brasileños, aunque reconoció que persisten diferencias importantes sobre diversos temas identificados durante la investigación.

Lula critica a Marco Rubio y amenaza con represalias

Durante una declaración pública, Lula aseguró que uno de los principales obstáculos en la relación bilateral es el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a quien calificó como una figura contraria a América Latina.

“Hablé con el presidente Trump durante tres horas, y ese tipo Marco Rubio es anti-latinoamericano”, afirmó Lula.

El mandatario brasileño también reiteró que su gobierno está preparado para responder si los nuevos aranceles entran en vigor y aseguró que tomará medidas para proteger la economía, el empleo y los ingresos de los brasileños.

Gobierno brasileño acusa interferencia electoral

En un comunicado oficial, el gobierno de Brasil sostuvo que las negociaciones entre ambos países han sido “saboteadas” por intereses electorales y familiares vinculados a la familia Bolsonaro.

Las autoridades brasileñas manifestaron su expectativa de que la recomendación estadounidense no se traduzca en aranceles efectivos, aunque dejaron claro que están listas para responder en caso contrario.

Trump ya había ordenado el año pasado un arancel del 50% contra productos brasileños, en gran medida como protesta por el proceso judicial que enfrenta Jair Bolsonaro por presuntamente intentar revertir los resultados de las elecciones de 2022.

Bolsonaro pide evitar sanciones comerciales

Por su parte, Flávio Bolsonaro difundió una carta enviada a Marco Rubio en la que solicita que Estados Unidos no imponga nuevos aranceles a Brasil.

“Escribo para reiterar formalmente la solicitud que le hice a usted en persona, de que Estados Unidos no imponga aranceles a Brasil”, señaló el senador.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos convocó a una audiencia pública para el próximo 6 de julio con el objetivo de analizar la propuesta arancelaria antes de una decisión definitiva.

Estados Unidos mantiene superávit comercial con Brasil

Documentos oficiales muestran que las exportaciones estadounidenses hacia Brasil crecieron casi un 11% durante 2025, alcanzando los 54,400 millones de dólares, mientras que las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos disminuyeron 5.7%, ubicándose en 39,900 millones de dólares.

Esto permitió a Estados Unidos registrar un superávit comercial superior a los 14,000 millones de dólares en bienes. En el sector servicios, la diferencia es aún mayor, con exportaciones estadounidenses que cuadruplican a las brasileñas.

Lula minimizó el posible impacto de las medidas y aseguró que Brasil puede diversificar sus mercados.

“Si ellos no quieren comprarnos, le venderemos a otro”, afirmó el mandatario.

Actualmente, China se mantiene como el principal socio comercial de Brasil, posición que ha ocupado durante aproximadamente una década.

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