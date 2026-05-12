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Internacional

Petrobras apunta a México y Venezuela para crecer

La petrolera brasileña busca nuevas reservas y negocia posibles alianzas con Pemex y proyectos energéticos en Venezuela.

  • 12
  • Mayo
    2026

La petrolera brasileña Petrobras confirmó que analiza oportunidades de expansión en México y Venezuela con el objetivo de aumentar sus reservas de petróleo, en una nueva estrategia internacional que marca un giro respecto a los últimos años, cuando concentró su exploración en África.

La presidenta de la compañía, Magda Chambriard, señaló que la empresa ya mantiene conversaciones para operar en territorio mexicano y evalúa inversiones en Venezuela tras los recientes cambios en el régimen petrolero de ese país.

Petrobras busca alianza con Pemex

Chambriard explicó que Petrobras inició contactos con el Gobierno mexicano para explorar oportunidades tanto en aguas profundas del Golfo de México como en campos maduros.

La directiva destacó que la empresa brasileña tiene amplia experiencia en exploración marítima profunda, un conocimiento que podría aportar a Pemex.

Además, Petrobras enviará nuevos equipos técnicos y comerciales a México para profundizar las conversaciones sobre posibles proyectos conjuntos en producción, refinación y gas natural.

La empresa brasileña también ve oportunidades en el mercado de gas natural mexicano, especialmente por la relación con Braskem, de la cual Petrobras posee una participación importante y que opera plantas tanto en Brasil como en México.

Según Chambriard, un escenario ideal sería producir petróleo en México, refinarlo localmente y aprovechar el gas natural en beneficio de la cadena petroquímica.

Petrobras también analiza regresar a Venezuela, donde ya tuvo operaciones y asociaciones con PDVSA.

La ejecutiva explicó que la compañía estudia las nuevas condiciones legales y regulatorias del país sudamericano antes de tomar una decisión definitiva.

“Tenemos conocimiento de los activos venezolanos y ahora buscamos entender mejor la nueva legislación”, afirmó.

 


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