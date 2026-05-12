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Cristo Fernández pasa de ‘Ted Lasso’ al futbol profesional

El actor mexicano Cristo Fernández firma con El Paso Locomotive tras una prueba de dos meses y cumple su sueño de jugar como delantero

  • 12
  • Mayo
    2026

El actor mexicano Cristo Fernández, conocido por su papel en la serie Ted Lasso, dio un giro a su carrera al convertirse en futbolista profesional tras fichar con el El Paso Locomotive FC, equipo de la segunda división de Estados Unidos.

El club confirmó su incorporación luego de un periodo de prueba de dos meses, en el que Fernández participó activamente en entrenamientos e incluso en un partido de pretemporada frente a New Mexico United.

Fernández alcanzó fama internacional al interpretar al delantero Dani Rojas, un personaje que ahora parece trasladar a la vida real, ya que también se desempeñará como atacante en su nuevo equipo.

El entrenador del conjunto, Junior Gonzalez, destacó su incorporación al plantel.

“Es una gran adición que aporta una nueva amenaza ofensiva. Su pasión por el juego y liderazgo ayudan a fortalecer la cultura del equipo”, señaló.

Un sueño que nunca se apagó

Originario de Guadalajara, Fernández inició su camino en el futbol en las fuerzas básicas de Tecos, pero tuvo que retirarse a los 15 años debido a una lesión.

A pesar de ello, nunca abandonó su aspiración de jugar profesionalmente.

“El futbol siempre ha sido una parte fundamental de mi vida… el sueño de competir profesionalmente nunca abandonó mi corazón”, expresó el jugador.

El actor agradeció al club, cuerpo técnico y compañeros por la oportunidad de regresar al deporte.

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Nuevo reto en Estados Unidos

Fernández se suma a un equipo que actualmente marcha en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste, con un balance de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.

Su llegada representa un impulso adicional para el USL Championship, que suma una historia poco común: la de un actor que convierte en realidad el papel que lo llevó a la fama.

“Este regreso al futbol profesional se trata de creer en uno mismo… quizás solo soy un loco con sueños locos”, concluyó Fernández, emocionado por esta nueva etapa en su vida.


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