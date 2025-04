Trump reemplaza retrato de Obama en la Casa Blanca por una suya

La Casa Blanca colgó este viernes 11 de abril un cuadro del presidente Donald Trump que muestra el momento tras un intento de asesinato en su contra en julio de 2024, reemplazando el retrato oficial del expresidente Barack Obama en el vestíbulo del Piso Estatal.

La pintura, obra del artista Marc Lipp y donada por Andrew Pollock, captura a Trump con el puño en alto y el rostro ensangrentado, una imagen icónica de su campaña.

Asimismo, el retrato de Obama, instalado en 2022, no fue retirado, sino reubicado a la pared opuesta, donde antes estaba el de George W. Bush, según informes de la Casa Blanca.

Esta acción, anunciada como “una nueva obra de arte” en la cuenta de X de la Casa Blanca, rompe con la tradición de exhibir los retratos de los dos expresidentes más recientes sin cambios abruptos, generando críticas por su simbolismo y la rivalidad histórica entre Trump y Obama.

Some new artwork at the White House 👀 pic.twitter.com/l6u5u7k82T