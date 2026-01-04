Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inter_ali_jamenei_2f781682ee
Internacional

El ayatola Ali Jamenei tendría listo un plan para salir de Irán

Un informe de inteligencia señala que el líder supremo iraní alista un plan de escape al extranjero si el régimen pierde el control ante las protestas

  • 04
  • Enero
    2026

Irán podría estar al borde de una de las crisis políticas más graves de su historia reciente. Un informe de inteligencia citado por The Times asegura que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, habría preparado un plan de contingencia para abandonar Teherán en caso de que las fuerzas de seguridad no logren contener la ola de protestas que se extiende por diversas regiones del país.

De acuerdo con la información, el plan —conocido solo por un círculo extremadamente reducido de colaboradores— contempla la posibilidad de que Jamenei se traslade al extranjero, con Moscú como uno de los destinos considerados, replicando en parte el precedente del presidente sirio Bashar al-Assad, quien encontró refugio en Rusia en medio del colapso de su control territorial durante la guerra civil siria.

El informe subraya que activos estratégicos ya habrían sido posicionados fuera de Irán, lo que sugiere que el escenario de una retirada no es meramente teórico. Esta preparación refleja una creciente preocupación dentro del liderazgo iraní, alimentada por varios factores simultáneos: el deterioro de la salud de Jamenei, su aislamiento político durante las protestas recientes y el temor de que la combinación de crisis económica, sanciones internacionales e indignación social termine por fracturar la lealtad del aparato de seguridad, pilar fundamental de la supervivencia del régimen.

Las manifestaciones, impulsadas por el descontento social y económico acumulado, han puesto en evidencia tensiones internas que ya no parecen limitarse a la sociedad civil. Analistas citados por medios internacionales advierten que, si las fuerzas de seguridad comienzan a mostrar fisuras o deserciones, el control del régimen podría debilitarse de forma acelerada, abriendo la puerta a un escenario de colapso político en cuestión de días.

En el plano internacional, este posible desenlace es observado con atención —y en algunos casos con abierto interés— por Washington. Funcionarios estadounidenses han reiterado en días recientes que “todas las opciones están sobre la mesa” respecto a Irán, una postura que, para muchos analistas, sugiere que un eventual debilitamiento o caída del liderazgo iraní sería visto como una ventana de oportunidad estratégica para Estados Unidos y sus aliados.

Aunque por ahora no existe confirmación oficial desde Teherán, la sola existencia de un plan de escape para el líder supremo marca un cambio significativo en la percepción de estabilidad del régimen iraní. De concretarse, Irán podría convertirse en el segundo gobierno en caer en apenas dos días, un escenario que tendría profundas repercusiones geopolíticas en Medio Oriente y más allá.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T140841_957_91bbf6784e
Trump lanza advertencia a Delcy Rodríguez tras captura de Maduro
EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T113500_892_79558445d3
Netanyahu respalda protesta en Irán; pide frenar programa nuclear
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T082426_592_1c5035fb7b
Suman 10 detenidos por asesinato de exalcalde de Uruapan
publicidad

Últimas Noticias

ee54222a_41a2_405f_b586_8af38123d02f_144a277d50
SCJN defiende el derecho internacional ante conflictos globales
EH_UNA_FOTO_2026_01_05_T135549_168_d3c1307b78
Maduro Guerra respalda a Delcy y denuncia 'secuestro' de su padre
Sergio_Canales_Rayados_80ebb11647
¿Sergio Canales regresará a España tras el Clausura 2026?
publicidad

Más Vistas

ingrid_jasso_tandera_estafadora_27_millones_de_pesos_regios_d33061b2e1
Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
2025_ano_avances_violencias_contra_mujeres_nl_345a7faf66
Destacan avances en atención en violencia contra la mujer en 2025
publicidad
×