El ayatola Ali Jamenei tendría listo un plan para salir de Irán

Irán podría estar al borde de una de las crisis políticas más graves de su historia reciente. Un informe de inteligencia citado por The Times asegura que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, habría preparado un plan de contingencia para abandonar Teherán en caso de que las fuerzas de seguridad no logren contener la ola de protestas que se extiende por diversas regiones del país.

De acuerdo con la información, el plan —conocido solo por un círculo extremadamente reducido de colaboradores— contempla la posibilidad de que Jamenei se traslade al extranjero, con Moscú como uno de los destinos considerados, replicando en parte el precedente del presidente sirio Bashar al-Assad, quien encontró refugio en Rusia en medio del colapso de su control territorial durante la guerra civil siria.

El informe subraya que activos estratégicos ya habrían sido posicionados fuera de Irán, lo que sugiere que el escenario de una retirada no es meramente teórico. Esta preparación refleja una creciente preocupación dentro del liderazgo iraní, alimentada por varios factores simultáneos: el deterioro de la salud de Jamenei, su aislamiento político durante las protestas recientes y el temor de que la combinación de crisis económica, sanciones internacionales e indignación social termine por fracturar la lealtad del aparato de seguridad, pilar fundamental de la supervivencia del régimen.

Las manifestaciones, impulsadas por el descontento social y económico acumulado, han puesto en evidencia tensiones internas que ya no parecen limitarse a la sociedad civil. Analistas citados por medios internacionales advierten que, si las fuerzas de seguridad comienzan a mostrar fisuras o deserciones, el control del régimen podría debilitarse de forma acelerada, abriendo la puerta a un escenario de colapso político en cuestión de días.

En el plano internacional, este posible desenlace es observado con atención —y en algunos casos con abierto interés— por Washington. Funcionarios estadounidenses han reiterado en días recientes que “todas las opciones están sobre la mesa” respecto a Irán, una postura que, para muchos analistas, sugiere que un eventual debilitamiento o caída del liderazgo iraní sería visto como una ventana de oportunidad estratégica para Estados Unidos y sus aliados.

Aunque por ahora no existe confirmación oficial desde Teherán, la sola existencia de un plan de escape para el líder supremo marca un cambio significativo en la percepción de estabilidad del régimen iraní. De concretarse, Irán podría convertirse en el segundo gobierno en caer en apenas dos días, un escenario que tendría profundas repercusiones geopolíticas en Medio Oriente y más allá.

