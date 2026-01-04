Podcast
Escena

Guillermo del Toro recibe premio y revela muerte de su hermano

El cineasta fue homenajeado en Palm Springs y compartió que su hermano mayor falleció días antes, vinculando su duelo con los temas de 'Frankenstein'

  • 04
  • Enero
    2026

Guillermo del Toro vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera durante los Palm Springs Film Awards, donde fue reconocido con el Visionary Award y, al mismo tiempo, compartió noticia sobre el reciente fallecimiento de su hermano mayor, ocurrida apenas tres días antes de la ceremonia.

El director mexicano, responsable de la nueva adaptación de "Frankenstein", decidió asistir al evento pese al duelo, en donde evitó desfilar por la alfombra roja, pero subió al escenario acompañado por el elenco principal de la película: Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, a quienes se refirió como parte de su familia elegida dentro del cine.

Durante su discurso, Del Toro reflexionó sobre su trayectoria artística y explicó que cada creador nace con una o dos “canciones” que está destinado a interpretar una y otra vez hasta hacerlas propias.

En ese sentido, afirmó que "Frankenstein" es la obra que siempre estuvo destinada a contar. 

“Todos nacen con una o dos canciones para cantar. Eso es todo, y seguimos repitiéndolas hasta que más o menos las hacemos bien. Frankenstein fue la canción que nací para cantar”, expresó.

El cineasta detalló que su versión del clásico de Mary Shelley está construida alrededor de temas profundamente humanos como la paternidad y el perdón.

“Haciéndola sobre la paternidad y el perdón, porque creo que queremos ser perdonados y perdonar”, añadió, subrayando la conexión emocional que buscó plasmar en la película.

El momento más íntimo llegó cuando Del Toro habló abiertamente de la pérdida de su hermano. 

“Hace tres días, perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí porque la película habla de una condición puramente humana”, dijo antes de citar la frase final del filme: “El corazón puede romperse y los rotos siguen viviendo. Incluso un corazón roto bombea sangre y te mantiene en marcha”.

El director también compartió cómo la historia de "Frankenstein" fue un vínculo constante entre él y su hermano a lo largo de sus vidas.

Recordó que ambos llegaron a verse reflejados en Víctor Frankenstein y en la criatura, interpretando esos roles simbólicamente en distintos momentos.

“Mi hermano y yo nos concedimos amor y nos concedimos paz mutuamente hace muchos años. Por eso estoy aquí, por la familia”, afirmó.

Del Toro reconoció que podría ausentarse de algunos compromisos durante la temporada de premios, pero dejó claro que este reconocimiento era ineludible.

Aunque no ofreció detalles sobre la causa de la muerte ni mencionó el nombre de su hermano, su discurso dejó un mensaje contundente sobre el peso del amor, la pérdida y la resiliencia. 

Con su aparición en Palm Springs, Guillermo del Toro no solo celebró su legado creativo, sino que también reafirmó que, incluso en medio del dolor, los lazos familiares y humanos siguen siendo el motor que lo mantiene en pie.


Comentarios

Etiquetas:
