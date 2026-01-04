Gana Elordi mejor actor de reparto; dedica premio a del Toro

La temporada de premios 2026 ha arrancado con fuerza, y el actor australiano Jacob Elordi se consolidó como uno de los grandes protagonistas de la noche.

Elordi se alzó con el galardón a Mejor Actor de Reparto en la edición número 31 de los Critics Choice Awards, gracias a su interpretación en “Frankenstein”, la más reciente obra del cineasta mexicano Guillermo del Toro.

Al subir al escenario en la ceremonia celebrada este domingo, un emocionado Elordi dedicó el triunfo al director tapatío.

“Te amo, Guillermo del Toro, hiciste mi sueño realidad”, exclamó el actor, reconociendo el impacto de trabajar bajo la visión del ganador del Óscar.

Aunque el premio de Elordi fue uno de los momentos más celebrados, la gran vencedora de la velada fue “Una batalla tras otra” (One Battle After Another).

La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson arrasó en las categorías principales, llevándose a casa Mejor Película, Mejor Director (Anderson) y Mejor Guion Adaptado.

Con estos resultados, la crítica especializada coincide en que la producción de Anderson se posiciona como el rival a vencer en la próxima entrega de los premios de la Academia.

Por su parte, el triunfo de Elordi inyecta un impulso crítico definitivo a la versión de Frankenstein de Del Toro, que continúa cosechando elogios por su diseño de producción y profundidad interpretativa.

