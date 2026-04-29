Petróleo supera los US$119 por barril desde inicio de la guerra

El petróleo registró este miércoles su máximo desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, al situarse en los $119.76 dólares por barril.

Desde las primeras horas de la mañana, el precio del barril ha cotizado al alza con repuntes que han hecho pasar al crudo del Mar del Norte desde los $111.50 dólares.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, a finales de febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 65%.

La tensión se ha recrudecido este miércoles, cuando se cumplen 61 días del inicio de la ofensiva, después de que la República Islámica amenazara con una "acción militar sin precedentes" si Estados Unidos no cesa las intervenciones de sus buques y desbloquea Ormuz.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Irán "se tiene que rendir" porque "hemos acabado con ellos y no les queda apenas ejército".

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