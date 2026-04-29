Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
petroleo_desplome_ca255fb2ee
Finanzas

Petróleo supera los US$119 por barril desde inicio de la guerra

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, a finales de febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 65%

  • 29
  • Abril
    2026

El petróleo registró este miércoles su máximo desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, al situarse en los $119.76 dólares por barril.

Desde las primeras horas de la mañana, el precio del barril ha cotizado al alza con repuntes que han hecho pasar al crudo del Mar del Norte desde los $111.50 dólares.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, a finales de febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 65%.

La tensión se ha recrudecido este miércoles, cuando se cumplen 61 días del inicio de la ofensiva, después de que la República Islámica amenazara con una "acción militar sin precedentes" si Estados Unidos no cesa las intervenciones de sus buques y desbloquea Ormuz.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Irán "se tiene que rendir" porque "hemos acabado con ellos y no les queda apenas ejército".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26121012183066_077ffc9a1b
Trump da luz verde a construcción de nuevo oleoducto Canadá-EUA
deportes_gp_miami_fbde17e579
F1 regresará en Miami tras pausa por conflicto en Medio Oriente
c874afaf941b3acb8cd24d14657f0c1cd6b110f0_a60994cc58
Aterriza en EUA el primer vuelo directo procedente de Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_30_at_9_20_10_PM_f645d27155
San Pedro celebra a niños con festival temático 'Circusland'
escena_john_legend_janelle_monae_1d91e28994
John Legend y Janelle Monáe encabezan festival de jazz
inter_portaviones_eua_2beacf1ce7
'Guerra en Irán ha sido finalizada', asegura el gobierno de Trump
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×