Exjefe del FBI comparece por presuntas amenazas a Trump

El exdirector del FBI, James Comey, se entregó este miércoles a las autoridades estadounidenses luego de que el Departamento de Justicia lo acusara formalmente de emitir una supuesta amenaza contra la vida del presidente Donald Trump, a raíz de una publicación en Instagram realizada en mayo de 2025.

La controversia se centra en una fotografía de conchas marinas acomodadas en una playa formando la secuencia “86 47”, acompañada del mensaje: “Genial formación de conchas en mi paseo por la playa”.

Para la fiscalía, el número “86” es una expresión coloquial asociada con “deshacerse de” o incluso “matar”, mientras que “47” hace referencia a Trump como el número 47 presidente de Estados Unidos.

Según la acusación presentada en Carolina del Norte, una “persona razonable” podría interpretar la imagen como “una grave manifestación de intención de perjudicar al Presidente de los Estados Unidos”.

Comparecencia breve y defensa de inocencia

Comey compareció brevemente ante un tribunal en Virginia, donde no se declaró culpable y evitó hacer declaraciones públicas durante la audiencia.

Su abogado, Patrick Fitzgerald, adelantó que solicitará la desestimación del caso bajo el argumento de persecución selectiva y vengativa.

Horas antes, Comey publicó un video en su cuenta personal de Substack en el que rechazó las acusaciones.

“Bueno, han vuelto. Esta vez, por una foto de conchas marinas en una playa de Carolina del Norte de hace un año… sigo siendo inocente, sigo sin tener miedo y sigo creyendo en la independencia del poder judicial federal”, afirmó.

El exfuncionario sostuvo que interpretó el mensaje como una expresión política, no como un llamado a la violencia, y aseguró que eliminó la publicación en cuanto supo que podía ser entendida de otra manera.

“Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo”, escribió posteriormente en Instagram.

Cargos graves y hasta 20 años de prisión

Los fiscales imputaron a Comey dos cargos como, amenazar deliberadamente con quitar la vida al presidente e infligir daño corporal, además de transmitir dicha amenaza a través del comercio interestatal.

Cada uno podría derivar en una pena máxima de 10 años de prisión.

El juez William Fitzpatrick rechazó imponer condiciones especiales para su liberación, al considerar que no eran necesarias.

Donald Trump calificó a Comey como un “hombre corrupto” y aseguró que “86” es un término usado por la mafia para decir “mátenlo”.

Por su parte, el fiscal general interino Todd Blanche negó motivaciones políticas y defendió el caso como una respuesta obligada ante cualquier amenaza presidencial.

“Por supuesto que es grave amenazar al presidente de Estados Unidos”, declaró.

La acusación se produce en medio de una renovada ofensiva del segundo mandato de Trump contra adversarios políticos de larga data, incluyendo exfuncionarios de inteligencia como Comey y John Brennan.

La confrontación entre ambos se remonta a 2017, cuando Trump despidió a Comey como director del FBI durante la investigación sobre posibles vínculos entre su campaña y Rusia.

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