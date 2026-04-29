Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_04_29_T132551_591_37f81387f9
Internacional

Exjefe del FBI comparece por presuntas amenazas a Trump

El exdirector del FBI se entregó a las autoridades tras cargos federales por una publicación en Instagram con el mensaje '86 47'

  • 29
  • Abril
    2026

El exdirector del FBI, James Comey, se entregó este miércoles a las autoridades estadounidenses luego de que el Departamento de Justicia lo acusara formalmente de emitir una supuesta amenaza contra la vida del presidente Donald Trump, a raíz de una publicación en Instagram realizada en mayo de 2025.

La controversia se centra en una fotografía de conchas marinas acomodadas en una playa formando la secuencia “86 47”, acompañada del mensaje: “Genial formación de conchas en mi paseo por la playa”.

Para la fiscalía, el número “86” es una expresión coloquial asociada con “deshacerse de” o incluso “matar”, mientras que “47” hace referencia a Trump como el número 47 presidente de Estados Unidos.

revbt.JPG

Según la acusación presentada en Carolina del Norte, una “persona razonable” podría interpretar la imagen como “una grave manifestación de intención de perjudicar al Presidente de los Estados Unidos”.

Comparecencia breve y defensa de inocencia

Comey compareció brevemente ante un tribunal en Virginia, donde no se declaró culpable y evitó hacer declaraciones públicas durante la audiencia.

Su abogado, Patrick Fitzgerald, adelantó que solicitará la desestimación del caso bajo el argumento de persecución selectiva y vengativa.

Horas antes, Comey publicó un video en su cuenta personal de Substack en el que rechazó las acusaciones.

“Bueno, han vuelto. Esta vez, por una foto de conchas marinas en una playa de Carolina del Norte de hace un año… sigo siendo inocente, sigo sin tener miedo y sigo creyendo en la independencia del poder judicial federal”, afirmó.

EH UNA FOTO - 2026-04-29T132559.526.jpg

El exfuncionario sostuvo que interpretó el mensaje como una expresión política, no como un llamado a la violencia, y aseguró que eliminó la publicación en cuanto supo que podía ser entendida de otra manera.

“Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo”, escribió posteriormente en Instagram.

Cargos graves y hasta 20 años de prisión

Los fiscales imputaron a Comey dos cargos como, amenazar deliberadamente con quitar la vida al presidente e infligir daño corporal, además de transmitir dicha amenaza a través del comercio interestatal.

Cada uno podría derivar en una pena máxima de 10 años de prisión.

El juez William Fitzpatrick rechazó imponer condiciones especiales para su liberación, al considerar que no eran necesarias.

Donald Trump calificó a Comey como un “hombre corrupto” y aseguró que “86” es un término usado por la mafia para decir “mátenlo”.

Por su parte, el fiscal general interino Todd Blanche negó motivaciones políticas y defendió el caso como una respuesta obligada ante cualquier amenaza presidencial.

“Por supuesto que es grave amenazar al presidente de Estados Unidos”, declaró.

La acusación se produce en medio de una renovada ofensiva del segundo mandato de Trump contra adversarios políticos de larga data, incluyendo exfuncionarios de inteligencia como Comey y John Brennan.

La confrontación entre ambos se remonta a 2017, cuando Trump despidió a Comey como director del FBI durante la investigación sobre posibles vínculos entre su campaña y Rusia.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26121012183066_077ffc9a1b
Trump da luz verde a construcción de nuevo oleoducto Canadá-EUA
acusan_director_fbi_por_posible_amenaza_contra_trump_cd77af3b92
Acusan a exdirector del FBI por posible amenaza contra Trump
identifican_presunto_tirador_dentro_cena_donald_trump_a827ee5cfe
Imputan a Cole Thomas Allen por intento de homicidio contra Trump
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_30_at_9_20_10_PM_f645d27155
San Pedro celebra a niños con festival temático 'Circusland'
escena_john_legend_janelle_monae_1d91e28994
John Legend y Janelle Monáe encabezan festival de jazz
inter_portaviones_eua_2beacf1ce7
'Guerra en Irán ha sido finalizada', asegura el gobierno de Trump
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×