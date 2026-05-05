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Internacional

Ucrania mantiene oferta de alto el fuego indefinido a Rusia

Ucrania reiteró su propuesta de tregua sin límite de tiempo a partir de la medianoche, mientras espera una respuesta de Rusia en medio de la guerra

  • 05
  • Mayo
    2026

El gobierno de Ucrania reafirmó este martes su propuesta de un alto el fuego indefinido con Rusia a partir de la medianoche, en un nuevo intento por abrir una vía hacia una posible desescalada del conflicto, aunque hasta el momento Moscú no ha respondido oficialmente.

La iniciativa fue respaldada públicamente por Kirilo Budánov, jefe de la oficina presidencial ucraniana, quien reiteró que Kiev mantendrá su compromiso si Rusia responde de manera recíproca.

También te puede interesar: Rusia propone tregua de dos días por Día de la Victoria

“Si el alto el fuego anunciado por el presidente recibe una respuesta recíproca, continuaremos cumpliéndolo”, expresó Budánov, quien además señaló que este gesto podría representar “una pequeña chispa de esperanza” para avanzar hacia una paz duradera.

Zelensky propone una tregua sin fecha límite

La propuesta fue presentada inicialmente por el presidente Volodymyr Zelensky, quien planteó un cese de hostilidades sin duración definida, diferenciándose de la tregua unilateral anunciada previamente por el Kremlin para los días 8 y 9 de mayo.

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Moscú vinculó su pausa temporal a las conmemoraciones del Día de la Victoria, celebrado el 9 de mayo en Rusia para recordar el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Desde Kiev, sin embargo, las autoridades subrayaron que su propuesta no responde a simbolismos políticos o fechas ideológicas, sino a una intención centrada exclusivamente en preservar vidas humanas.

Budánov enfatizó que la respuesta rusa permitirá medir si el Kremlin realmente concede valor a la vida humana o si mantiene una estrategia puramente militar.

Según el funcionario, a diferencia de la pausa anunciada por Rusia, la iniciativa ucraniana busca establecer un marco más amplio y genuino para detener la violencia, sin restricciones temporales ni motivaciones propagandísticas.

Una guerra marcada por gestos diplomáticos limitados

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, múltiples intentos de tregua, negociaciones y corredores humanitarios han enfrentado dificultades por falta de confianza mutua, acusaciones cruzadas y ofensivas continuas en distintos frentes.

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La nueva propuesta ucraniana se produce en un contexto internacional en el que varios actores han insistido en fórmulas para reducir la intensidad de los combates, aunque sin avances estructurales hacia un acuerdo de paz definitivo.

Pese a su disposición al diálogo, el gobierno ucraniano dejó claro que sus fuerzas continúan vigilando de cerca los movimientos militares rusos y que se mantienen listas ante cualquier posible evolución del conflicto.

Budánov sostuvo que la oferta de Zelensky demuestra ante la comunidad internacional el compromiso de Ucrania con la paz, aunque advirtió que la reacción de Moscú será determinante para evaluar si existe una posibilidad real de avanzar.


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