DIF_Nuevo_Leon_distribuye_mas_de_1_200_apoyos_funcionales_f6bb0d0c31
Nuevo León

DIF Nuevo León entrega más de 1,200 apoyos de movilidad

Durante las jornadas se brindaron apoyos de movilidad, salud visual y auxiliares auditivos, mismos que beneficiaron a cientos de residentes

  • 06
  • Diciembre
    2025

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León brindó beneficios a más de 1,000 personas en la entidad.

A través de dos jornadas de entrega de aparatos funcionales como apoyos de movilidad, salud visual y auxiliares auditivos se beneficiaron a cientos de residentes de distintos municipios.

DIF Nuevo León distribuye más de 1,200 apoyos funcionales.png

En la primera fase se atendieron a a 414 personas para la jornada auditiva, 349 para la jornada visual y 271 para la jornada de movilidad.

DIF Nuevo León distribuye más de 1,200 apoyos funcionales.png

Mientras que en la segunda se entregaron específicamente 73 aparatos de movilidad, 38 prótesis de mama y 76 brasieres post-mastectomía.

DIF Nuevo León distribuye más de 1,200 apoyos funcionales.png

Los acreedores de estos apoyos provienen de un total de 28 municipios, quienes recibieron los siguientes aparatos:

  • 448 aparatos auditivos
  • 349 lentes de armazón
  • 220 sillas de ruedas
  • 76 brasieres especiales post-mastectomía
  • 38 prótesis de mama
  • 33 andaderas

DIF Nuevo León distribuye más de 1,200 apoyos funcionales.png

  • 28 sillas PCI (Parálisis Cerebral Infantil)
  • 23 sillas de baño
  • 16 sillas PCA (Parálisis Cerebral Adulto) 
  • 16 bastones de 4 puntos
  • 4 bastones de 1 punto
  • 3 muletas

