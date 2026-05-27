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Internacional

'Vamos a la guerra': EUA endurece amenazas contra cárteles

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que su país está listo para “ir a la guerra” contra los cárteles del narcotráfico

  • 27
  • Mayo
    2026

El gobierno de Estados Unidos elevó este miércoles el tono contra los cárteles del narcotráfico luego de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que Washington está preparado para emprender acciones militares directas contra organizaciones criminales a las que considera terroristas.

Durante una reunión de gabinete encabezada por el presidente Donald Trump, el funcionario afirmó que Estados Unidos “va a la guerra contra los cárteles” mediante la llamada Coalición Anticárteles de las Américas, también identificada como Escudo de las Américas.

Las declaraciones ocurren en medio de nuevas tensiones con México por la estrategia de seguridad regional y en el contexto de las negociaciones comerciales rumbo a la revisión del T-MEC.

EUA advierte posible intervención unilateral

En una comparecencia ante la Cámara de Representantes, Hegseth lanzó un mensaje directo hacia México y otros gobiernos de la región.

“Den un paso adelante para que nosotros no tengamos que hacerlo”, declaró el funcionario estadounidense.

El secretario comparó a los cárteles con grupos extremistas como Al-Qaeda e ISIS y sostuvo que Washington está dispuesto a tratarlos bajo la misma lógica de combate internacional.

Más tarde, durante una conferencia del Comando Sur en Miami, reiteró que Estados Unidos prefiere una cooperación regional, aunque dejó abierta la posibilidad de actuar por cuenta propia.

“Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición de las Américas contra los cárteles”, insistió.

Hasta ahora, Hegseth no detalló fechas, objetivos específicos ni qué organizaciones criminales serían consideradas prioritarias en una eventual ofensiva militar.

Tensión en medio de revisión del T-MEC

Las declaraciones de Hegseth coincidieron con la cancelación de la visita a México de Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

Greer tenía previsto participar en reuniones relacionadas con la revisión del T-MEC, aunque finalmente fue convocado por Trump para asistir al encuentro de gabinete en Washington.

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Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha detallado cuándo ni cómo podrían ejecutarse eventuales operaciones contra organizaciones criminales en la región.

 


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