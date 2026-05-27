OMS eleva a 223 'las muertes sospechosas" por ébola en Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo (RDC) ha dejado hasta ahora 223 muertes sospechosas y 906 casos sospechosos, en medio de crecientes dificultades para contener la propagación de la enfermedad.

De acuerdo con un informe publicado por la oficina regional de la OMS para África, la epidemia declarada oficialmente el pasado 15 de mayo continúa concentrándose en el este del país, especialmente en la provincia de Ituri.

Hasta el 24 de mayo, las autoridades sanitarias habían analizado 295 muestras, de las cuales 105 casos fueron confirmados en laboratorio, incluyendo 10 fallecimientos.

Ituri concentra la mayoría de contagios

La OMS detalló que el epicentro del brote sigue siendo la provincia de Ituri, donde se localiza el 89.5% de los casos confirmados.

Además, la región concentra el 90.1% de los casos sospechosos y el 91.9% de las muertes sospechosas reportadas hasta ahora.

Los contagios confirmados también se han detectado en provincias vecinas como Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La organización explicó que los primeros análisis geoespaciales identificaron corredores de movilidad vinculados a comunidades mineras como posibles focos de “transmisión silenciosa” del virus.

Uno de los principales retos para las autoridades sanitarias ha sido el seguimiento de personas expuestas al virus.

La OMS indicó que se han identificado 2,231 contactos en territorio congoleño, aunque únicamente el 19.3% había recibido atención y monitoreo durante las 24 horas previas al último reporte.

“La inseguridad, las restricciones de movimiento y la alta movilidad de la población vinculada a las comunidades mineras dificultan el rastreo de contactos”, señaló el organismo internacional.

También mencionó la escasez de personal capacitado y las complicaciones para localizar contactos en poblaciones dispersas y fronterizas.

Eastern #DRC now faces a catastrophic collision of disease and conflict with the #Ebola outbreak in Ituri province outpacing the response.



The Ebola Bundibugyo virus has no approved vaccine nor treatment. Stopping this Ebola transmission depends entirely on humanitarian access.… pic.twitter.com/FGnQYIq6CH — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 27, 2026

Ataques contra hospitales complican respuesta

La situación sanitaria se ha agravado por incidentes de violencia registrados contra centros médicos en las zonas sanitarias de Mongbwalu y Rwampara, en Ituri.

La OMS alertó que estos ataques reflejan temor, desinformación y resistencia comunitaria hacia las medidas sanitarias implementadas para contener la epidemia.

“Persisten la desconfianza y la resistencia a las prácticas de entierro seguras, lo que genera riesgos adicionales de transmisión no detectada”, advirtió la agencia.

Uganda también registra contagios

La epidemia ya tiene repercusiones fuera de la RDC. En Uganda, las autoridades sanitarias confirmaron siete casos positivos en Kampala, la capital del país, mientras que el número de fallecimientos se mantiene en uno.

El caso mortal corresponde a un ciudadano congoleño considerado un contagio importado.

Hasta ahora, Uganda mantiene bajo seguimiento a 311 contactos relacionados con los casos confirmados.

Sin vacunas aprobadas para esta cepa

La OMS señaló que el brote representa un desafío adicional debido a la falta de vacunas y tratamientos aprobados para la cepa Bundibugyo del virus del ébola, responsable de esta epidemia.

Según el organismo, esta variante presenta una tasa de letalidad de entre 30 y 50%.

La agencia de Naciones Unidas considera que el virus habría comenzado a circular en Ituri aproximadamente dos meses antes de que fuera declarado oficialmente el brote.

El pasado 17 de mayo, la OMS catalogó la situación como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”, mientras que el viernes pasado elevó el riesgo sanitario de “alto” a “muy alto” para RDC y Uganda.

Actualmente, diez países africanos son considerados en alto riesgo debido a su cercanía fronteriza con las naciones afectadas.

Por otra parte, el virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y puede provocar fiebre hemorrágica severa, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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