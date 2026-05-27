Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descartó este miércoles la posibilidad de cerrar un acuerdo que permita a Irán ejercer control alguno sobre el estrecho de Ormuz.

Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, el mandatario republicano aseguró que continuarán con la vigilancia del estrecho.

"Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar", declaró Trump.

Trump negó además que se negocie un eventual alivio de sanciones o el desbloqueo de fondos iraníes congelados, como han apuntado informaciones de prensa en los últimos días.

"No, no estamos hablando de ningún alivio de sanciones ni de dar dinero. Ni sanciones, ni dinero, ni nada", afirmó.

El presidente estadounidense aseguró que las negociaciones con Irán están "yendo muy bien" y volvió a amenazar con retomar la ofensiva militar, suspendida desde abril tras un alto el fuego, si el diálogo fracasa.

"Nos está yendo muy bien. Creo que están empezando a darnos las cosas que tienen que darnos, y si lo hacen, será estupendo; y si no lo hacen, entonces el hombre a mi izquierda (el secretario de Defensa, Pete Hegseth) va a acabar con ellos", dijo.

Estados Unidos e Irán intensificó en la última semana los contactos, con mediación de Pakistán, para tratar de cerrar un acuerdo que permita poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y desbloquear el estrecho de Ormuz.

EUA e Irán trabajan en acuerdo de paz; incluye tregua de 60 días

El acuerdo que Estados Unidos e Irán para cesar el conflicto en Medio Oriente se encuentran a punto de cerrar incluiría el desbloqueo del estrecho de Ormuz, así como una tregua de 60 días para negociar otros aspectos.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que se encontraban a punto de cerrar un acuerdo con Irán, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que se esperan "buenas noticias" en las próximas horas.

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